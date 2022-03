Matteo Ranieri ha scelto: dopo l’avventura sul trono di Uomini e Donne proverà a dare seguito alla favola d’amore assieme a Valeria Cardone. La grande esclusa è stata Federica Aversano, che è rimasta parecchio delusa dalla decisione presa dal ragazzo. Così, subito dopo la puntata si è resa protagonista di due sfoghi: uno lo ha avuto innanzi alle telecamere di Witty Tv (“costola” web di UeD: sulla piattaforma il programma di Canale Cinque pubblica contenuti inediti non trasmessi in puntata), mentre l’altro lo ha diffuso tramite il proprio profilo Instagram. I due sfoghi sono quindi giunti in due periodi differenti: come è noto lo show di Maria De Filippi è registrato e perciò quello pubblicato da Witty Tv è stato raccolto a caldo (qualche giorno fa), mentre quello social è materiale divulgato poche ore fa dalla Aversano, subito dopo la messa in onda televisiva della scelta di Ranieri.

In particolare, la Aversano, su Instagram, ha fatto campeggiare una Stories assai polemica, puntando il dito contro alcuni familiari di Ranieri, non prima di aver ringraziato tutti coloro che l’hanno inondata di messaggi si sostegno e stima nel corso del suo cammino a UeD. “Mi state inondando di messaggi, like e preferenze che la famiglia di questo ragazzo ha sempre espresso – ha tuonato la giovane -. Io penso sia umano avere preferenze, ma di cattivo gusto esporle, soprattutto durante il percorso. Un po’ come quando uno si veste male e alla fine resta a te il vestito brutto. Pace e amore a tutti, io sono sempre più fiera di me”

La palla ora passa a Matteo Ranieri che dovrà decidere se alimentare la polemica con una replica oppure se far cadere la discussione nell’oblio, optando per il silenzio.

Per quel che invece riguarda lo sfogo avuto con Witty Tv, Federica ha dichiarato di aver sempre nutrito fiducia nei confronti di Ranieri durante il trono. Fiducia che però ha cominciato a vacillare di recente, così come è vacillata l’opinione positiva sul giovane. La Aversano ha infatti affermato che alla fine del percorso ha capito che Matteo ha bisogno di crescere. Altrimenti detto ha dipinto il tronista come una persona poco matura.

“Io gli ho creduto, gli ho creduto quando mi diceva “Fede sono in difficoltà”, “Fede sono confuso”, allora io; “Cavolo poverino no?”. Quando vedi che quella persona sapeva che dall’altra parte aveva una persona che ci teneva allora è stata tutta un’illusione mia”. Così Federica che ha aggiunto: “Non lo vedo sporco in quello che fa, lo vedo immaturo”.

E ancora: “All’inizio io ero bloccatissima, e quindi dicevo che forse non ero pronta. Poi però vedevo lui, carino, gentile, che ci provava in tutti i modi per farti rimanere, e quello è stato il mio trampolino di lancio, poi è bello come il sole, e lì mi son presa la cotta”. “Quando tu conosci una persona in cinque mesi nasce comunque anche il bene, nasce anche l’affetto oltre il sentimento. A Matteo gli auguro veramente ogni bene, però veramente deve crescere”, ha concluso.

Naturalmente Federica ha avuto modo di esprimersi anche durante la registrazione della puntata. Dopo la scelta di Matteo, si è rivolta così al tronista: “Io ero consapevole, anzi convintissima della scelta, infatti stamattina lo dicevo a tutti. Ero convinta perché forse per maturità sei molto più vicino a lei che a me. Ma io sono ostinata e quando mi piace una persona ci metto anima e cuore a costo di prendere batoste, come l’ho presa. Però sono io, me ne vado fuori che sono stata me stessa, fiera, posso camminare ancora una volta a testa alta, io. La scelta è la prova del nove, dove tu capisci quella persona com’è, e io qui capisco come sei realmente”.