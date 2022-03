Uomini e Donne, Matteo sceglie: Tina asfalta Federica, Maria dà una svolta

Oggi è andata in onda la scelta di Matteo Ranieri a Uomini e Donne. L’ormai ex tronista ha scelto Valeria Cardone, con cui ha appena iniziato una relazione lontano dai riflettori dalle telecamere. In molti sognavano di assistere a un lieto fine per Federica Aversano. Invece, ad avere la meglio è stata la corteggiatrice napoletana, approdata nello show di Maria De Filippi a percorso già iniziato. In pochissimo tempo, Valeria è riuscita a conquistare cuore e testa di Matteo, che si è spesso ritrovato ad affrontare un trono abbastanza confusionario.

La prima a entrare in studio è stata proprio la Cardone, con un lungo abito verde. Maria De Filippi ci ha tenuto a complimentarsi con lei: “Sei veramente bellissima, complimenti davvero”. Subito dopo, è andato in onda il video che ha fatto da riassunto ai momenti più belli con Federica, la quale è arrivata in studio con un lungo vestito rosso. “Anche Federica è molto bella”, ha commentato la conduttrice. Matteo Ranieri ha deciso improvvisamente di fare la sua scelta, evitando le ultime esterne con entrambe.

Federica e Valeria, infatti, hanno ricevuto un video messaggio da parte sua, scoprendo così della scelta. Quando le corteggiatrici hanno lasciato lo studio in attesa di scoprire la decisione di Matteo, è arrivato un momento di lacrime per i presenti. A Uomini e Donne, Maria ha fatto sì che Luca Salatino facesse la sua dedica al Ranieri. I due tronisti hanno instaurato un bellissimo rapporto di amicizia in questi mesi. Ora Luca dovrà affrontare l’ultima fase del suo trono senza la presenza di Matteo e così ha scritto un’emozionante lettera.

“Ho vissuto con te emozioni che non ho condiviso con nessuno. Nessuno è mai riuscito a starmi vicino e a capirmi come hai fatto tu. Sono onorato di averti avuto a fianco. Ti stringo forte a me come un fratello, perché questo è quello che sei”

Entrambi non sono riusciti a trattenere le lacrime e Ranieri gli ha riservato parole dolcissime. Lacrime anche da parte di Giovanna del Trono Over, che gli ha voluto stringere le mani per dargli la sua “benedizione”. La dama ha ammesso di volergli bene come un nipote. Ed è così arrivato il momento di far entrare Federica Aversano, che già si era mostrata consapevole di quale sarebbe stata la scelta di Matteo.

“Quel nome non è il tuo. Tutto quello che ho fatto l’ho fatto sentendolo con il cuore. Mi piaci, ma non posso non ascoltare quello che sento e quello che penso. So che meriti di essere felice, mi dispiace non poter essere io a farlo”

Federica non ha reagito bene, anzi. Come già rivelavano le anticipazioni, la Aversano gli ha rinfacciato ciò che ha fatto per lui durante questo lungo percorso. In particolare, non ha trovato giusto il fatto che lui sia andato a riprenderla quando aveva lasciato il programma. Secondo Federica, la scelta Matteo l’aveva già in testa da tempo. La Aversano crede, a questo punto, di essersi illusa e ha ammesso che per lei è stata una delusione.

“Posso rispondere? Non lo so, hai finito? Ero convintissima perché forse per maturità sei molto più vicino a lei e questo si è visto da subito. Ma io sono ostinata. Sono stata me stessa fiera, posso capitare ancora una volta a testa alta, io! Ti ho fatto parlare per sei mesi, non voglio più farti parlare. Ti ho dato corda, mi sono fatta trattare male. Che mi vieni a prendere a fare se solo dopo un’esterna con me scegli? La scelta ce l’avevi!”

Tina Cipollari è passata all’attacco di fronte alla dura reazione di Federica e ha dato vita a uno sfogo che l’ha proprio schiacciata, ricevendo l’applauso del pubblico.

“La persona immatura sei tu. Preferisco uscire. Sei proprio un’ignorante. Una persona educata… Sei stata sempre un macigno. Sono felice che non sei la scelta. Dopo tre mesi te lo dico: non mi sei mai piaciuta. Fattene una ragione”

A prendere le difese di Federica ci ha pensato Gianni Sperti, il quale ha ammesso di aver subito intuito che Matteo provava un certo interesse per Valeria. Maria De Filippi ha poi sottolineato: “Quello che dice Gianni è che la reazione di Federica è umana”.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono poi ritrovati al centro studio per la scelta.

“Quello che ho capito è che non sarei riuscito a baciare un’altra ragazza e la mia scelta se vuoi sei tu”

“Poi vi bacerete, questa mascherina mi sembra ridicola. Posso dirlo?”, afferma la De Filippi nel momento in cui Matteo ha regalato a Valeria una collana. Così, la nuova coppia sotto i petali rossi ha potuto scambiarsi il bacio senza la mascherina. È stato Ranieri a ricordare subito a Federica che avrebbe dovuto indossarla per avvicinarsi. Dopo due anni, questa è la prima scelta del Trono Classico che avviene senza mascherina. Maria ha dato così una svolta!

Qui di seguito, i commenti dei telespettatori sulla scelta.

Una scelta molto emozionante, il culmine del romanticismo è stato raggiunto nel mondo in cui lui dice “sei tu la mia scelta… se vuoi. Dobbiamo metterci la mascherina” #uominiedonne pic.twitter.com/dtR0es31xB — Katia (@_KatiaPa) March 31, 2022

Cmq sono convinta che la scelta doveva essere Denise, ma si è fatto scappare l’occasione e sta facendo una scelta di comodità, Federica era troppo impegnativa e pesante mentre Valeria è insignificante quindi va bene! Non li ricorderà nessuno usciti da quella porta #uominiedonne — ???????? (@rosy131090) March 31, 2022

Io perfettamente d'accordo col pensiero di Tina su Federica, ma sopporto meno Matteo quindi felice dell'asfaltata che ha fatto a homebody#uominiedonne — SC (@ilbassottoSC) March 31, 2022

Federica ha ragione: la va a prendere a Caserta, fa un’esterna e poi sceglie.

Chiamata solo per avere l’opportunità di togliersi i dubbi sull’altra.

Tina questa volta non mi vede d’accordo. Stare con una ragazza madre richiede altro impegno e questo non è da tutti#uominiedonne — S (@sara_d0705) March 31, 2022