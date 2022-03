Temptation Island cancellato da Mediaset? Le parole di Filippo Bisciglia

By

Da mesi non si fa che parlare di una presunta cancellazione del reality show estivo prodotto da Maria De Filippi

Temptation Island tornerà nell’estate 2022? Al momento la situazione è poco chiara. Qualche mese fa gli esperti di televisione avevano parlato di una presunta cancellazione per via di alcuni problemi legati ai diritti del format originale. Poi si è parlato di un ripensamento da parte di Maria De Filippi e della possibilità di rivedere il reality show durante la bella stagione, come accaduto negli ultimi anni.

In realtà, però, la situazione sarebbe ancora in bilico. A farlo sapere Filippo Bisciglia, che conduce la trasmissione da tempo, più precisamente dal 2014. Al settimanale Di Più Tv il giovane conduttore ha rivelato:

“L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre, quindi aspetto di avere la conferma da lei”

Dunque sembra proprio che per ora nulla sia certo: Temptation Island potrebbe tornare tra qualche mese così come essere sostituito da un altro show. Di sicuro per Mediaset sarebbe una grave perdita: il programma è sempre riuscito a garantire ottimi ascolti, appassionando oltre tre milioni di telespettatori. Per qualche anno ha poi avuto la doppia versione Vip, condotta prima da Simona Ventura e poi da Alessia Marcuzzi.

Il futuro di Filippo Bisciglia

Temptation Island o meno, il futuro di Filippo Bisciglia è in televisione. Dopo l’esordio sul piccolo schermo nel 2006 al Grande Fratello il giovane ha iniziato a darsi da fare per affermarsi come conduttore. Decisivo l’incontro con Maria De Filippi, avvenuto su un campo da tennis (Bisciglia è un ottimo tennista). La moglie di Maurizio Costanzo ha subito creduto nel talento di Filippo e l’ha fortemente voluto al timone di Temptation Island.

Nella carriera del 44enne tanti altri successi: ha partecipato due volte a Tale e Quale Show di Carlo Conti, dove ha messo in luce le sue doti di imitatore, ed è stato un concorrente di Amici Celebrities insieme alla compagna Pamela Camassa. Di recente Bisciglia è entrato nel cast di Stand Up-Comici in prova, in onda su Nove.

Filippo Bisciglia intende restare nel mondo dello spettacolo: vuole affermarsi sempre più come conduttore e mettersi alla prova con altri format di successo. Intanto procede a gonfie vele la relazione con la Camassa: i due si amano da quattordici anni e convivono a Roma.