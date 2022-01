Temptation Island 2022 si farà, gli ultimi rumors sul reality show dell’estate

Temptation Island 2022 ci sarà, nonostante le voci di chiusura. Voci che avevano gettato nello sconforto più totale i tantissimi fan del reality show, sempre attesissimi nei mesi estivi. Da qualche anno infatti l’inizio dell’estate corrisponde a Temptation Island, che gode ancora di buona salute e di tutto l’affetto possibile da parte del pubblico. La notizia della sua sospensione, o persino cancellazione, aveva suscitato perplessità e dubbi, in pochi riuscivano a capire i motivi dietro questa decisione. Poi è sopraggiunta la notizia di un nuovo programma di Maria De Filippi che avrebbe preso il posto di Temptation Island.

A quanto pare Ultima Fermata, questo il nuovo prodotto della macchina della De Filippi, non dovrebbe prendere il posto del reality delle coppie. Al momento la messa in onda di Ultima Fermata, come svelato da Davide Maggio ieri, è prevista non prima di marzo, ma non si parla di estate. Non ancora, almeno. Nulla vieta che alla fine la produzione di Maria decida di sostituire Temptation, tutto è possibile. O che uno vada in onda a inizio estate e l’altro a fine estate. Oggi, però, Tv Blog ha rassicurato i fan del reality show dei tentatori e delle tentatrici e ha confermato che si farà.

Il blog ha risposto alle domande dei follower su Instagram e tra le tante arrivate una riguardava proprio Temptation Island: ci sarà quest’estate su Canale 5? Questo hanno domandato nel box e la risposta è stata secca: “Sì”. Nessun dubbio quindi sulla presenza del reality nel palinsesto estivo della rete ammiraglia Mediaset. Al momento, almeno, ma la speranza di tutti è che le cose rimangano così come sono e che Temptation Island si farà nel 2022.

Per quanto riguarda Ultima Fermata, invece, sempre Maggio ha spiegato che il format ha ricevuto una promozione. Se inizialmente era previsto su Italia 1 adesso invece rientra nella programmazione di Canale 5. Nei giorni scorsi è state registrata una puntata pilota e dopo la produzione sarà la De Filippi a dire sì o no, o chi per lei. Se la puntata piacerà, allora Ultima Fermata andrà in onda, altrimenti verrà bocciato. Anche Ultima Fermata avrà come protagoniste coppie in crisi, ma senza tentatori o tentatrici.