UeD, Ida nel baratro: Gemma le passa lo scettro e Tina la distrugge

La Platano conquista la scena come la nuova vittima della Cipollari, che si lascia andare a insulti e urla in studio

Sembra ormai certo che Gemma Galgani abbia lasciato il suo ruolo a Ida Platano a Uomini e Donne. Qui la dama torinese è sempre stata protagonista indiscussa e la vittima perfetta di Tina Cipollari, fino a qualche tempo fa. Ora la situazione è cambiata e il pubblico di Canale 5 sta iniziando seriamente a sentire la mancanza della dama torinese al centro dell’attenzione e dei pensieri dell’opinionista. Quest’ultima concentra, invece, le sue forze per attaccare Ida, a cui riserva feroci attacchi e non pochi insulti. Oggi lo scontro tra loro è davvero molto forte.

Con una Gemma Galgani in silenzio e nell’ombra, era difficile immaginare Tina così infuocata. E invece oggi l’opinionista ha confermato che nel suo mirino è finita proprio Ida, amica della dama torinese. Già da qualche tempo, la Cipollari attacca duramente la parrucchiera bresciana, generando forti scontri. Questa volta, al pubblico pare di assistere alle sue liti con la Galgani. Certo, non saranno mai le stesse, visto che Gemma è Gemma, ma ci vanno vicine. Il tutto accade quando Maria De Filippi chiama al centro studio Alessandro Vicinanza.

Dopo averlo duramente rimproverato, la conduttrice cerca un chiarimento. Il cavaliere appare provato e come se avesse appena finito di piangere. Si dice dispiaciuto e poi nomina, a un certo punto, Ida Platano. In particolare, si dice certo che le sue ex conoscenze, tra cui lei, possano smentire le impressioni di Desirée. E invece Ida a Uomini e Donne prende la palla al balzo per tornare all’attacco.

Forse al contrario di ciò che lui si aspetta, la dama ammette di aver provato lo stesso disagio di Desirée. In quali occasioni? Quando l’ha portata fuori a cena in ristoranti lussuosi. Tina Cipollari non ci sta e neanche il pubblico a casa. Sono tantissimi i telespettatori che appoggiano in pieno l’opinionista, che però sfodera parole pesanti contro Ida. “Stupida”, “banale”, “superficiale”, queste gli insulti che Tina riserva alla Platano, che non ne sta zitta.

“Lo difendi sempre magari ti stai innamorando di Alessandro! Devi ragionare con le parole Tina, perché l’altra volta non hai esagerato, di più. Stai attenta! Ti sei permessa fin troppo”

La Cipollari non si ferma e chiede alla dama se si rende conto di ciò di cui sta accusando Alessandro. L’opinionista fa presente che, è giusto dire se ci si trova a disagio, ma addossare delle colpe per questo motivo le sembra stupido. A difendere Ida, ovviamente, ci pensa come sempre Gianni Sperti. Ancora una volta, anche Maria De Filippi capisce il punto di vista della dama e si espone per farlo capire.

“Lo stile di vita spesso corrisponde allo stato economico. Quando tu porti Ida in questi ristoranti bellissimi, probabilmente, fai una cosa per una donna che ti piace, non è una cattiveria quella che fai. Pensi anche che le farai un gran piacere. Ci sono, però, delle persone che si sentono a disagio e c’è chi invece gli piace e non prova questo disagio. Ci sta Tina”

Il discorso non convince Tina, che dà ancora della “stupida” a Ida, la quale si alza in piedi e corre ad affrontarla. Posizionandosi di fronte all’opinionista, che intanto resta seduta, le chiede urlando di smetterla di insultarla. La Cipollari, invece, la invita ad allontanarsi e a tornare a sedersi: “Puoi esprimerti anche da seduta o in piedi, ma lontana da me”.

Non solo, accusa la parrucchiera di essere una persona “contraddittoria”, per come si è comportata con Alessandro, per cui fino a qualche settimana fa si era dichiarata innamorata. Ida sembra aver preso il posto di Gemma, anche con i termini che utilizza, secondo qualche telespettatore.

A inizio puntata, Ida finisce protagonista dei social con post e video che diventano virali. La Cipollari fa ancora notare l’acconciatura voluminosa della dama: “Da Jennifer Lopez a Gloria Gaynor”. Ma la Platano preferisce essere simile a tutt’altro personaggio: “No, chiamami Rosy Abate, mi piace di più”. L’opinionista le fa presente che non ha temperamento e personalità la nota protagonista di Squadra Antimafia.