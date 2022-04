UeD news, Maria fuori controllo: ira su Alessandro che alla fine esplode

La furia di Maria De Filippi a Uomini e Donne esplode su Alessandro Vicinanza! Inizia un ‘processo’ televisivo per il giovane cavaliere, ex conoscenza di Ida Platano. La conduttrice va su tutte le furie quando il ragazzo si siede al centro studio per confrontarsi con Desirée. Quest’ultima è approdata nel programma di Canale 5 proprio per conoscere Alessandro. La loro frequentazione giunge al termine dopo una sola uscita, in quanto il cavaliere ha avvertito una certa incompatibilità tra loro. Ed è da questo che si accende il caos nello studio.

Alessandro Vicinanza ha deluso parecchio Desirée, la quale si è sentita a disagio di fronte ad alcune sue affermazioni. Scendendo nel dettaglio, il cavaliere ha iniziato a esternare la sua intenzione di chiudere questa conoscenza quando hanno parlato di vacanze. Mentre lei preferirebbe stare in compagnia di sua mamma e della figlia, Alessandro ha già deciso di andare a Ibiza. Dopo tale conversazione, il cavaliere ha scritto alla redazione, rivelando le differenze tra i loro viaggi. E così esce fuori in puntata che hanno due stili di vita diversi.

Mentre pare che lui economicamente pare non abbia problemi, Desirée non se la passa benissimo. “Non è che si fidanzano solo quelli che vanno sulla stessa spiaggia a Ibiza”, inizia così a scaldarsi Maria De Filippi a Uomini e Donne contro Alessandro. La dama ammette di essere rimasta dispiaciuta dal fatto che lui abbia voluto chiudere la loro conoscenza a causa delle differenti destinazioni per le vacanze.

L’impressione che ha avuto Desirée è che Alessandro volesse sottolineare i loro diversi stili di vita sulla base economica. Secondo ‘Queen Mary’ è proprio quello che Vicinanza ha voluto far notare. La padrona di casa decide anche di far intervenire la referente della redazione con cui il cavaliere si mette in contatto per raccontare le sue conoscenze.

La ragazza prende il microfono e conferma tutto. Maria legge anche i messaggi che Alessandro ha inviato alla referente. In questa conversazione, l’ex conoscenza di Ida sottolineava appunto il fattore vacanze e la sua intenzione di chiudere. A questo punto, la De Filippi esplode, alzando il tono della voce e rimproverando duramente Alessandro.

“Mi sembra sufficiente questo! Un conto se dici ‘Desirée non mi piaci’, un conto è dire ‘lei fa le vacanze con sua mamma e io a Ibiza’. Fa bene e molto meglio di te! Questo è proprio quello che penso! Se io potessi farla con mia mamma, la farei tutta la vita. […] Possiamo dire che lui non ha avuto la sensibilità di capire chi aveva di fronte”

È raro vedere la conduttrice esplodere così contro un partecipante del programma. Solitamente, ci pensano Tina Cipollari e Gianni Sperti. E alcuni telespettatori fanno notare che dovrebbe, piuttosto, farlo quando al centro studio siedono persone più arroganti e prepotenti. Va comunque ricordato il momento in cui la padrona di casa è esplosa contro Armando Incarnato lo scorso anno. “Abbiamo due stili di vita, ma non ho mai sminuiti la vacanza con la famiglia”, si difende così Alessandro.

Tina, che ha sempre preso le sue difese, questa volta non può appoggiarlo completamente. Innanzitutto, spera che lui non abbia parlato “in cattiva fede”. Dopo di che, fa presente che la verità è una: ad Alessandro non piace Desirée e basta. In effetti, lui stesso conferma questo. Inoltre, Vicinanza aggiunge di essere nato in un quartiere popolare e di esserci stato anche in vacanza. A questo punto, Maria De Filippi perde di nuovo la pazienza.

“Ammazza! Che fatica che sei stato in un quartiere popolare. Che esempio fai?! Desirée si è sentita in imbarazzo. Sono convinta, come Tina, che se lei ti piacesse non c’erano vacanze che tenevano. Tu sbagli a far arrivare questo tipo di pensiero a lei e alla redazione”

È chiaro che, dopo tutti questi forti rimproveri di Maria, Alessandro non possa reggere. “Io mi scuso, non avrei mai voluto”, dichiara. Ma gli attacchi continuano ad arrivare e, questa volta, ci marcia su Gianni Sperti. Il cavaliere così esplode e inveisce contro l’opinionista, per poi esclamare: “Non ce la faccio più!”.

Il tutto si conclude con Desirée che lascia il programma e Maria che tenta di spiegare, con calma, ad Alessandro cosa avrebbe sbagliato.

