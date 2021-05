Si accende il caos a Uomini e Donne con il ritorno di Armando Incarnato, tanto che a intervenire più volte ci pensa anche Maria De Filippi. Il tutto è accaduto nel corso della puntata andata in onda oggi pomeriggio, mercoledì 5 maggio 2021. La padrona di casa si è ritrovata costretta a prendere la situazione in mano e a rimettere al suo posto Armando. Non è la prima volta che la conduttrice si ritrova a rimproverare duramente Incarnato, che rappresenta uno dei cavalieri più discussi del programma. Questa volta Maria ha preso le difese di Patrizia, una dama che ha raccontato alla redazione una versione dei fatti che non poteva non essere trattata in studio.

Tra loro la conoscenza si è conclusa subito, ma prima c’è stata un’uscita. Hanno cenato insieme nella sala dell’albergo e la serata sarebbe andata avanti in camera, secondo quanto ha raccontato Patrizia. Quest’ultima ha fatto sapere alla redazione, nei giorni scorsi, che Armando le ha esplicitamente chiesto di non far sapere a nessuno che tra loro c’era stato un bacio. Incarnato ha inizialmente smentito questa versione, per poi essere attaccato dalla De Filippi.

La padrona di casa ha preso la situazione in mano e si è mostrata davvero furiosa con Armando. Ma un particolare del suo discorso, di cui già si sapeva qualcosa attraverso le anticipazioni, non è passato inosservato oggi al pubblico di Canale 5.

“Parli con Roberta male della redazione, devo continuare?”

Questo è ciò che ha lasciato un po’ perplessi i telespettatori, in quanto Maria De Filippi ha preferito non entrare nel dettaglio della questione. Pare che Armando non abbia espresso un pensiero positivo sulla redazione durante una conversazione con la Di Padua. Quest’ultima avrebbe poi riportato le parole del cavaliere napoletano ai diretti interessati.

Almeno, questo è quello che tutti hanno intuito nel corso della messa in onda della puntata di oggi. Sarà davvero andata così? Cosa avrà detto il cavaliere a Roberta? La redazione sembra comunque aver deciso di lasciar perdere la questione, visto che oggi si trova in studio. Armando non ha risposto a questo rimprovero di Maria, che subito dopo gli ha chiesto di essere sincero e di confessare il suo errore riguardante il bacio con Patty.

“Tu lo ometti per non fare una figuraccia con la redazione. Ma loro capiscono quando dici una bugia. […] Armando non è la prima volta, è l’ennesima volta. Basterebbe dire ‘sì è vero'”

Da casa i telespettatori hanno duramente criticato Roberta Di Padua, che spesso si è dichiarata amica di Armando. Ma c’è un’altra questione che si è aperta in questi giorni, riguardante loro due. In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, la dama è tornata a parlare di Incarnato, per spiegare com’è avvenuta la lite che ha causato la crisi con Riccardo Guarnieri!

Ovviamente, non sono mancate le critiche nei confronti di Armando durante la puntata di oggi. Il pubblico non ha per nulla apprezzato l’atteggiamento del cavaliere!