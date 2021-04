Uomini e Donne Riccardo e Roberta in crisi, lei conferma: “Sono esplosa”

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua non stanno vivendo serenamente la loro relazione. La coppia nata di recente a Uomini e Donne conferma che la storia d’amore lontano dai riflettori non procede a gonfie vele. Da qualche settimana si vociferava una presunta crisi tra i due. Entrambi avevano cercato di smentire tali voci, ma ecco che ora arriva una piccola conferma. In una nuova intervista doppia sul Magazine del programma, l’ex dama del Trono Over parla di un raffreddamento. In particolare, Roberta ammette che la relazione è ancora in fase embrionale. In questi ultimi due mesi, ci sono state varie incomprensioni tra loro.

La Di Padua parla di “momenti difficili”, che ha sempre cercato di far scivolare per evitare le discussioni, fino a quando non è “esplosa”. Così tra loro è avvenuto un forte litigio. Qual è il motivo che ha scatenato questa lite? Roberta racconta di aver rivelato a Riccardo, il giorno della loro uscita, di aver sentito Armando Incarnato. Quest’ultimo le avrebbe chiesto di vedersi, ricevendo però un rifiuto da parte sua. Per la Di Padua non aveva senso incontrare il napoletano, visto che provava dei sentimenti nei confronti di Riccardo. Ma aveva chiesto al Guarnieri di non raccontare questo dettaglio a nessuno.

Tale richiesta non deriva dal fatto che l’ex dama volesse nascondere qualcosa, visto che la redazione ha sempre saputo che tra loro c’è un’amicizia. Roberta voleva semplicemente che il momento della scelta fosse solo loro. Ed ecco che, qualche settimana fa, Riccardo le ha rivelato di aver confessato tutto alla redazione. Il gesto del Guarnieri ha messo in discussione molte cose, in quanto per Roberta la complicità “dopo quello che ha fatto è venuta meno”. Ora vede tutto in modo diverso.

“Quei suoi difetti caratteriali che prima riuscivo a tollerare, ora non li sopporto molto”

In questo momento, la Di Padua ammette che “è tutto un po’ più freddo”. Nonostante ciò, continuano a vedersi ogni quindici giorni e si sentono spesso per capire se sono davvero compatibili. Ed ecco che confessa: “C’è stata sicuramente una battuta d’arresto sentimentale“. Dall’altra parte, inoltre, Roberta non sente quell’amore folle nei suoi confronti. Riccardo non ha ancora conosciuto il figlio della Di Padua, Alex. Vuole essere prima sicura dell’uomo che ha a fianco, prima di procedere con questo importante passo.

Per quanto riguarda il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne, Roberta rivela di essere contenta del fatto che abbia scelto di darsi un’altra opportunità. Non teme un incontro in studio – qualora dovessero essere invitati dal programma per raccontare come procede la loro storia – tra Riccardo e Ida. Sa, però, che da parte del Guarnieri c’è ancora un po’ di rancore.

Anche Riccardo rilascia la sua intervista a Uomini e Donne Magazine. L’ex cavaliere di Taranto ammette che ci sono alti e bassi. Nonostante ciò, il Guarnieri appare più sicuro di questa relazione. Parla della forte discussione che ha generato problemi nel loro rapporto e ammette che, secondo lui, si tratta di una lite senza peso. Fa notare che da parte della Di Padua “è venuta un po’ meno la tolleranza” che ha sempre avuto nei suoi confronti.

Pensa, in effetti, che Roberta si stia allontanando. Detto ciò, preferisce non commentare la scelta di Ida di tornare nel programma e dichiara che non gli darebbe alcun fastidio vederla riavviacinarsi ad Armando.