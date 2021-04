UeD news, il ritorno di Ida: i dettagli che non passano inosservati a Maria

Ida Platano è tornata a Uomini e Donne. Dopo più di un anno di assenza e dopo la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri, la dama ha deciso di rimettersi in gioco. Lei stessa ammette di volersi dare un’altra opportunità. Maria De Filippi annuncia il suo arrivo, rivelando che una persona è pronta a tornare nel programma. Ed ecco che da dietro le quinte spunta la Platano, con un completo azzurro. Un ritorno non del tutto inaspettato per il pubblico di Canale 5. Maria nota che la dama è in imbarazzo, in quanto non riesce a esprimersi liberamente. Effettivamente, Ida confessa che è abbastanza imbarazzata.

“Sono un po’ arrugginita”, dichiara ridendo. Non è di certo la prima volta che Ida decide di rimettersi in gioco all’interno del programma, per trovare l’amore. In una recente intervista ha parlato di questo presunto ritorno, rivelando i nomi dei cavalieri presenti nel parterre che l’avevano più colpita. Riccardo Guarnieri ha lasciato la trasmissione ormai da qualche tempo insieme a Roberta Di Padua. La loro relazione sembra procedere bene, almeno secondo ciò che condividono nei loro profili social.

Si ipotizza che Riccardo e Roberta siano pronti a partecipare a un’altra esperienza televisiva, come coppia. Il cavaliere di Taranto potrebbe decide di prendere nuovamente parte a Temptation Island, questa volta insieme alla Di Padua. Nel frattempo, Ida Platano si sente ora pronta a viversi nuove conoscenze, con lo scopo di trovare l’amore.

Maria De Filippi le chiede quali sono gli uomini che nel parterre hanno già attirato la sua attenzione. Come già ha fatto sapere su Uomini e Donne Magazine, Luca è una persona che conoscerebbe volentieri. C’è un altro cavaliere che ha colpito il suo interesse e che ha approdato proprio oggi nel programma.

Si chiama Marco, che la invita subito a ballare. In seguito, la padrona di casa le fa sapere che tornerà a sedersi a fianco della sua amica Gemma Galgani. Maria, inoltre, nota che la Platano ha nuovamente cambiato look. Infatti, lei stessa fa presente di essersi scurita i capelli. Sui social, i telespettatori però appaiono in disaccordo con la decisione presa della dama di tornare nel programma. Infatti, sul web non mancano le critiche nei suoi confronti.

Intanto, quello di Ida non è l’unico ritorno a cui hanno assistito oggi i telespettatori. Infatti, Tina Cipollari è finalmente tornata a dire la sua, ma in video collegamento da casa. L’opinionista ha spiegato il motivo della sua assenza: è impegnata con il trasloco, visto che si sta trasferendo in un’altra città.