UeD Tina torna, ma in collegamento da casa: svelato il motivo dell’assenza

La Cipollari è presente oggi in puntata e spiega perché non ha potuto prendere parte alle passate registrazioni

Tina Cipollari torna a dire la sua a Uomini e Donne dopo varie registrazioni che non l’hanno vista sedere tra i tronisti, vicino a Gianni Sperti. Non solo, dopo aver preso parte a una puntata in video collegamento, è sparita. Nessuno in studio ha spiegato il motivo di questa sua strana assenza. In molti hanno anche iniziato a pensare che la Cipollari avesse definitivamente il programma. Ed ecco che finalmente fa una sorpresa a tutti i telespettatori, presentandosi in puntata in video collegamento. Impossibile non notare la gioia dei suoi fan sui social.

La sua assenza, puntata dopo puntata, ha creato il caos sul web. Il pubblico pretendeva di conoscere il motivo per cui Tina era assente. Maria De Filippi parte l’appuntamento di oggi pomeriggio, giovedì 15 aprile 2021, salutando la Cipollari. Da casa sua, l’opinionista fa finalmente sapere perché non ha preso parte alle precedenti registrazioni. Parlando con la padrona di casa, Tina rivela che si sta trasferendo a Torino, città dove fino allo scorso marzo ha vissuto Gemma Galgani. La dama si è trasferita, quando è scoppiata la pandemia del Covid-19, a Roma per prendere parte alle varie registrazioni con tranquillità.

La Cipollari prosegue e svela che il trasloco le occupa abbastanza tempo. Dunque, è questo il motivo per cui l’opinionista non ha potuto prendere parte, neanche in video collegamento, alle passate registrazioni. Ironizza poi sul fatto che ha deciso di trasferirsi a Torino per fare delle indagini su qualcuno. E qui sembra chiaro il riferimento alla Galgani. Resta così segreto il motivo per cui Tina ha scelto di trasferirsi a Torino. Infatti, se si tiene conto del fatto che il fidanzato Vincenzo è di Firenze, sembra alquanto strana questa sua decisione.

Gemma scende al centro dello studio e subito saluta Tina. Per la sua gioia, non ha dovuto subire i suoi attacchi nelle puntate precedenti. Ora si ritrova nuovamente a lottare con lei, sebbene si dichiari felice di vederla. Parlando proprio con la dama, la Cipollari spiega che ancora non si è trasferita a Torino. Gemma, a questo punto, chiede quale zona torinese ha scelto l’opinionista.

“Ancora non mi sono trasferita, possima settimana. La zona è segreta, non lo vengo certo a dire a te”

Nelle prossime puntate Tina torna in studio? Le anticipazioni delle ultime registrazioni segnalano che l’opinionista è ancora assente. Dunque, bisogna attendere prima di rivederla nuovamente seduta a fianco ai tronisti e a Gianni.