UeD Tina Cipollari assente di nuovo, mistero sul motivo: fan disperati

Non si sa perché la nota opinionista da ben due registrazioni consecutive non è presente in studio e, intanto, i telespettatori si dicono annoiati

Il pubblico è curioso di scoprire il motivo per cui Tina Cipollari è assente nello studio di Uomini e Donne. Già da qualche giorno, la nota opinionista del programma non si trova seduta a fianco ai tronisti e a Gianni Sperti. Cosa sarà mai accaduto a Tina? Sui social sono tantissimi i telespettatori che stanno commentando la sua assenza. C’è chi, ovviamente, sente la sua mancanza. Impossibile non notare che la Cipollari che non è in studio, soprattutto quando a parlare c’è Gemma Galgani. Probabilmente nella puntata andata in onda oggi, Tina non avrebbe risparmiato la dama torinese, rimasta delusa dalla scelta presa da Riccardo.

La Cipollari manca da ben due registrazioni consecutive. Scendendo nel dettaglio non era presente in studio il 27 e il 28 marzo 2021, le due giornate utilizzate per registrare. Nella prima ha comunque fatto sentire la sua presenza, intervenendo attraverso il video collegamento. Da casa sua Tina ha più volte detto la sua sul percorso di Gemma, come i telespettatori hanno potuto vedere durante l’appuntamento di venerdì 2 aprile. Sin da subito, Maria De Filippi ha fatto notare che la Cipollari avrebbe presenziato alla puntata da casa sua. Non solo le ha anche chiesto: “Ti hanno messo agli arresti domiciliari?”.

L’opinionista ha risposto alla domanda con ironia, senza rivelare il reale motivo. Invece, nella puntata di oggi, che corrisponde alla registrazione del 28 marzo, Tina non si è collegata da casa sua. I telespettatori ora iniziano a essere molto curiosi. Non si sa neanche se nelle registrazioni successive sia tornata in studio. Va segnalato che queste non sono le uniche puntate a cui di recente Tina non ha preso parte.

Infatti, è stata già assente qualche tempo fa per via della quarantena. La De Filippi aveva spiegato che l’opinionista era stata a contattato con un positivo, dunque non poteva assolutamente raggiungere gli studi Mediaset. Successivamente è rimasta a casa a causa di problemi di salute. Gianni Sperti, in questa circostanza, aveva fatto sapere che Tina aveva avuto un’indigestione.

Sicuramente la Cipollari tornerà a svolgere il suo ruolo, sebbene in molti pensino che sia vicina all’addio. Se così fosse, non si sarebbe collegata da casa sua nella registrazione del 27 marzo. Dunque, i telespettatori non devono temere, visto il periodo storico che stiamo vivendo.