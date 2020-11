Uomini e Donne oggi: Tina assente in studio, il ritorno di Riccardo

Nel corso della puntata di giovedì 12 novembre 2020, il pubblico di Canale 5 non potrà non notare l’assenza della nota opinionista in studio, che prende parte alla registrazione in collegamento da casa

Giovedì 12 novembre 2020 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, registrata lo scorso 1 novembre, durante la quale non mancano i colpi di scena. Innanzitutto, il pubblico di Canale 5 non potrà non notare l’assenza in studio di Tina Cipollari! Come svelano le anticipazioni de Il Vicolo delle News, l’opinionista prende parte a questo appuntamento in collegamento da casa. Il motivo? Si trova in quarantena, poiché è stata a contatto con una persona che è risultata positiva al Coronavirus. Pertanto, la Cipollari non può assolutamente spostarsi da casa. Ovviamente anche in collegamento riesce a dire la sua sul percorso di Gemma Galgani, che si ritrova ancora al centro di un triangolo.

Dopo aver messo finalmente la parola pace nel suo rapporto con Nicola Vivarelli, oggi la dama torinese racconta di essere uscita di nuovo con Biagio. Quest’ultimo, però, sta continuando a conoscere anche Sabina. Questa situazione pare stia diventando un po’ scomoda per il cavaliere, che annuncia di voler prendere finalmente una decisione: chi frequentare in esclusiva tra Gemma e Sabina. Intanto, i telespettatori assisteranno al ritorno di Riccardo Guarnieri, il quale confessa di essere pronto a rimettersi in gioco per trovare l’amore all’interno del programma. Ha parlato di recente, in una nuova intervista sul Magazine del programma, della fine della sua storia d’amore con Ida Platano.

Sempre oggi dovrebbe sedersi al centro dello studio Davide Donadei, che è uscito con Silvia, la ragazza arrivata di recente. Il tronista, però, sente che non è scattato nulla tra loro e così decide di eliminarla. Ha scelto di fare un’esterna anche con Valeria, cosa che ha provocato reazioni diverse da parte di Beatrice e Chiara. La prima afferma di non averlo pensato molto nei giorni precedenti, in quanto non hanno avuto modo di sentirsi neanche attraverso i messaggi. La seconda, invece, appare fortemente delusa e convinta del fatto che Davide non dia valore a ciò che fa. Il tronista, però, ribadisce nuovamente in studio di avere già una preferenza a cui ha pensato di più, ma chiaramente non rivela il nome. Dopo di che, Donadei decide di eliminare Rossana.