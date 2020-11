Uomini e Donne Riccardo amaro su Ida, poi: “Colpito da due corteggiatrici”

Il cavaliere parla per la prima volta della fine della sua storia d’amore con la Platano, per cui non prova più alcun sentimento. Intanto, il Guarnieri ammette di essere rimasto colpito da due corteggiatrici

Riccardo Guarnieri parla per la prima volta della fine della sua relazione con Ida Platano. Dopo momenti di alti e bassi, la coppia di Uomini e Donne ha deciso di chiudere la love story, spegnendo ogni speranza dei fan. Ora, in una nuova intervista sul Magazine del programma, il cavaliere decide di smentire alcune dichiarazioni rilasciate da Ida nel numero uscito in edicola lo scorso 23 ottobre. Scendendo nel dettaglio, Riccardo ci tiene a fare delle precisazioni su quanto accaduto dopo la convivenza. I due hanno vissuto insieme, nella casa della Platano a Brescia, la quarantena. Inizialmente tutto sembrava procedere nel migliore dei modi, ma poi i vecchi problemi del passato sono spuntati nuovamente fuori. La scelta di trascorrere insieme il lockdown sarebbe stata presa proprio dal Guarnieri. Per paura di non poter più tornare da lei a Brescia, Riccardo avrebbe deciso di non scendere a Taranto prima della quarantena.

Durante questa convivenza, in alcuni momenti di esasperazione, Riccardo ha dichiarato apertamente che non vedeva l’ora di tornare a casa sua. Ma queste parole, secondo quanto dichiara il Guarnieri, erano appunto dettate dalla rabbia. Quando è arrivato il giorno in cui doveva tornare a Taranto, Riccardo le avrebbe portato il caffè a letto, come ogni mattina, nella speranza che lei potesse convincerlo a restare. Ciò, però, non sarebbe accaduto. In realtà, il cavaliere avrebbe voluto continuare a vivere insieme a Ida. Sarebbe stata la Platano a decidere di prendersi del tempo per riflettere.

Riccardo rivela che, una volta rientrato a Taranto, è stato sempre lui a chiamarla. Ida non avrebbe mai alzato il telefono in quel periodo, in quanto sempre impegnata. Questo sarebbe durato per qualche settimana. L’allontanamento ha complicato ancora di più la situazione e a giugno ha smesso di farsi sentire. Tale decisione è arrivata per diversi motivi, ma anche perché pare che Ida avesse messo nuovamente in dubbio la sua sincerità. Sui social girava una segnalazione che vedeva Riccardo insieme a una ragazza della sua palestra: “Peccato che io in palestra non ci sono più tornato”.

Dopo un mese in cui pare che Ida fosse sfuggente, il Guarnieri ha deciso di “dare un taglio a tutto”. Per un periodo, la Platano non lo avrebbe più cercato, per poi ricominciare a fargli qualche chiamata a fine settembre. Ma per Riccardo non aveva senso continuare a sentirla. Ed ecco che fa la sua precisazione: “Da quando il 5 maggio ho lasciato Brescia, sono sempre stato solo io a cercare Ida per tentare di portare avanti la nostra relazione”. Dopo di che, conferma le dichiarazioni della Platano: “Poi è vero che lei mi ha richiamato dopo tanto tempo, quando ormai era inutile”.

La relazione con Ida rappresenta per Riccardo il passato. Lui stesso confessa di non essere più innamorato dell’ex dama del Trono Over, tanto che nel corso dell’ultima registrazione è tornato nel programma. Il Guarnieri è pronto a rimettersi in gioco e per Ida ormai non prova più alcun sentimento.

Il cavaliere confessa che gli piace molto Gianluca De Matteis, tronista di questa nuova stagione della trasmissione. Non l’ha colpito nessuna dama al momento, ma il suo occhio è caduto sulle corteggiatrici. In particolare, l’hanno colpito Gabriella e Selene, che non fa più parte del programma. “Ovviamente hanno 20 anni, quindi parlo di mera estetica, non ci uscirei mai dato che hanno esattamente la metà dei miei anni”.