Uomini e Donne anticipazioni: è tornato Riccardo Guarnieri

Nuovo colpo di scena a Uomini e Donne. Nell’ultima registrazione del programma di Mediaset è tornato Riccardo Guarnieri. L’ex Cavaliere ha deciso di tornare in tv per cercare un nuovo amore dopo la delusione avuta con l’ex Dama e compagna Ida Platano.

Riccardo Guarnieri è tornato nella puntata di Uomini e Donne registrata a Roma domenica primo novembre 2020 e che vedremo nei prossimi giorni in onda su Canale 5. Il 41enne ha definitivamente chiuso la sua liaison con Ida Platano ed è pronto per una nuova relazione.

Mentre Riccardo ha scelto di riapparire sul piccolo schermo per il momento Ida è rimasta lontano dalle telecamere. Tornerà presto anche lei per regalarsi una nuova opportunità come deciso da Guarnieri? Di recente, in un’intervista a Uomini e Donne Magazine, ha negato questa possibilità ma nella vita mai dire mai…

Perché si sono lasciati Ida e Riccardo

La tormentata storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è definitivamente (?) terminata la scorsa estate dopo innumerevoli tira e molla e pure la chiacchierata partecipazione a Temptation Island. La rottura è avvenuta di fatto lo scorso giugno dopo un periodo di forte crisi.

Una separazione avvenuta nel massimo riserbo e di cui solo Ida ha parlato in un’intervista per la rivista di Uomini e Donne. L’hair stylist di Brescia ha ammesso che l’addio è arrivato a causa di numerosi litigi e alcune incomprensioni caratteriali. Ida ha negato con veemenza l’intrusione di una terza persona.

Un addio per il quale Ida Platano ha sofferto molto visto che credeva parecchio nella relazione con Riccardo Guarnieri. Tra i due si parlava di convivenza e famiglia ma alla fine ogni progetto è svanito nel nulla, come una bolla di sapone. Non senza rancore.

Ida Platano ci ha infatti tenuto a precisare che ad oggi non ha mantenuto alcun tipo di rapporto con Riccardo Guarnieri che, tra l’altro, non le ha risposto ai suoi ultimi messaggi. L’esperta di bellezza si aspettava un confronto più maturo che, di fatto, non c’è stato.