Uomini e Donne Ida, nuovo flirt? La verità, poi rompe il silenzio su Riccardo

Ida Platano si svela in una nuova intervista sul Magazine di Uomini e Donne, rompendo il silenzio sul suo attuale rapporto con Riccardo Guarnieri. Non solo, l’ex dama del Trono Over ci tiene anche a rivelare la verità sul suo presunto flirt

Ida Platano e Riccardo Guarnieri non stanno più insieme. La coppia di Uomini e Donne, molto amata dal pubblico, si è detta addio diversi mesi fa. I due, però, hanno preferito mantenere il silenzio sulla questione. Ora a parlare di quanto accaduto ci pensa l’ex dama del Trono Over, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Come svela oggi Ida, non hanno più alcun tipo di rapporto. Sebbene lei abbia cercato di sentirlo, con il passare del tempo le loro conversazioni sono andate sgretolandosi. Il loro ultimo scambio di messaggi risale a fine giugno, dopo di che è arrivato il silenzio. La Platano ha provato a ricontattare Riccardo, chiamandolo e inviandogli messaggi, ma senza ricevere mai alcuna risposta. Non cercava di certo un’amicizia con il Guarnieri, ma avrebbe almeno voluto avere una conversazione da persone mature. Non solo, oggi Ida ci tiene a smentire le notizie che in questi giorni la vedevano a fianco di un altro uomo. Lei stessa ride della cosa e ammette di essersi fatta una bella risata quando ha letto ciò. Dopo di che, conferma che non c’è nessuno nella sta vita, se non suo figlio.

La persona con cui Ida è stata avvistata è un amico. Sarebbe stata lei la prima a dirlo, qualora ci fosse stato un flirt. I telespettatori, a questo punto, sperano di ritrovarla nello studio di Canale 5. La Platano dichiara che sta continuando a seguire il programma, soprattutto perché nel parterre c’è la sua cara amica Gemma Galgani. Ma per ora non tornerebbe in trasmissione. “Però mai dire mai”, aggiunge Ida. E sulla rottura con Riccardo sembra avere ancora l’amaro in bocca: “Mi aspettavo maggiore cura nei confronti della nostra storia, perché è stata molto importante”. Dall’altra parte, il Guarnieri sembra non avere più intenzione di avere dei contatti con Ida.

Nel frattempo, ancora una volta, la Platano è stata costretta a riprendersi da una grande delusione. In passato, i fan l’hanno spesso vista cadere e lei stessa ammette di aver toccato il fondo. Oggi fortunatamente è serena, si sente “forte e coraggiosa come un tempo”. Finalmente Ida sta tornando a sorridere alla vita. Si è presa cura di se stessa e del suo lavoro.

Si è accorta da sola di dover chiedere aiuto e, così, si è affidata a una psicologa. Attualmente, la Platano sta seguendo una terapia basata sul metodo dei livelli, l’MdL. Ci vuole del tempo per vedere effettivamente i risultati, ma è sicura che ce la farà.