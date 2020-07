Uomini e Donne Ida e Riccardo, finalmente la verità: “Storia al capolinea”

Ida e Riccardo si sono lasciati? A parlare sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine oggi è proprio la dama del Trono Over. La Platano sceglie così di raccontare quanto sta realmente accadendo tra lei e il Guarnieri. In particolare, la Platano ammette che per lei è molto doloroso ripercorrere questi ultimi tre mesi con Riccardo. Dai primi di marzo fino al cinque maggio, il cavaliere sarebbe stato a Brescia, in casa di Ida. La convivenza inizialmente procedeva nel migliori dei modi. I primi 20 giorni, infatti, la coppia ha trascorso una quotidianità molto serena. Ma poi sono iniziati i problemi e le discussioni di un tempo. Ida ammette di non riuscire ancora a trovare in Riccardo quelle sicurezze di cui ha tanto bisogno. Questo è un dettaglio che lei ha sempre fatto notare al Guarnieri e purtroppo le sue aspettative sono state deluse. Secondo quanto dichiara la Platano, Riccardo non avrebbe neanche messo i suoi vestiti nell’armadio, quando ha vissuto in casa di Ida. Questo è un fattore che ha portato la dama del Trono Over a riflettere molto.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo si sono lasciati? La Platano racconta nel dettaglio quanto accaduto in questi tre mesi

Pare che la storia di Ida e Riccardo sia nuovamente arrivata al capolinea. Lei stessa ammette che aspettava da anni di affrontare la convivenza e sperava che per lui fosse lo stesso. Non sa esattamente come spiegarlo a parole, ma ciò che percepiva è che il Guarnieri non fosse mai contento di nulla. “Io gli ho dato tutto e anche stavolta mi ritrovo con le mani vuote”, confessa Ida al Magazine. Nel corso della sua intervista, la dama ammette che non può continuare così, in quanto ha bisogno di essere felice. Quando è partito da Brescia per tornare a Taranto, pare che Riccardo si aspettasse che Ida gli chiedesse di restare. Ma a oggi la Platano pensa che non ci siano state le basi giuste per proporgli una cosa del genere. Dopo di che, avrebbero continuato a sentirsi in maniera sporadica. In realtà, Ida avrebbe voluto raggiungerlo a Taranto, ma sembra che Riccardo l’abbia bloccata, in quanto pare non se la sentisse di continuare a discutere.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, storia al capolinea: lei ha tolto l’anello, ma poi avrebbe cercato il chiarimento

Dopo la partenza di Riccardo non si sono più rivisti, anzi si sono sempre più allontanati, forse per una questione di orgoglio. Ad un certo punto, la Platano si sarebbe fatta avanti per un chiarimento, ma il Guarnieri pare non abbia voluto. “Forse per me stessa è giusto lasciarla andare”, confessa Ida, parlando della sua turbolenta storia con Riccardo. La Platano poi conferma di aver tolto l’anello di fidanzamento, come già i fan avevano notato sui social, durante una discussione. Ma ora guardandosi la mano, Ida sente che manca qualcosa. Pare, dunque, non ci sia stato un addio definitivo tra loro. Ma oggi confessa: “Credo che la storia con Riccardo sia arrivata al capolinea”.