Ida e Riccardo si sono lasciati? Anello incastra la Platano: le indiscrezioni

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembrano essersi lasciati di nuovo. Scriviamo sembrano solo per scrupolo ma tanti troppi indizi ci spingono ad averne una certezza quasi assoluta; primo fra tutti il fatto che né l’uno né l’altra in questo periodo abbiano parlato della propria relazione, e non si tratta di un dettaglio insignificante: essere una coppia famosa, soprattutto dopo tanti anni passati a Uomini e Donne e una chiacchieratissima edizione di Temptation Island, significa anche aggiornare costantemente i propri fan; non ogni giorno – questo è chiaro – ma qui parliamo di oltre un mese di storie che non ci sono, foto e video che mancano, dichiarazioni assenti ecc. Magari ci sbagliamo e domani Ida e Riccardo interverranno per dire che stanno ancora insieme ma converrete senz’altro con noi sul fatto che una situazione del genere fa pensare al peggio. Oggi tra l’altro abbiamo un ulteriore aggiornamento.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono lasciati? L’ultimo indizio è l’anello

A dare le ultime news è stato il Vicolo delle News che ha notato un particolare significativo tra le storie di Ida: il Vicolo ha sottolineato che la Platano non mostra più anelli quando pubblica video su Instagram, e ha ipotizzato che lo faccia proprio per evitare che qualcuno noti l’assenza di quello di Riccardo. Il fatto che la coppia non abbia ancora pubblicato aggiornamenti sta anche indisponendo vari follower che sia a commento dei post di lei sia a commento di quelli di lui stanno criticando la coppia per il comportamento che sta assumendo. Che si tratti di un periodo di crisi su cui i due non vogliono esporsi aspettando che tutto passi? Può essere; ma sul Web – lo potete ben vedere visitando i profili Instagram di entrambi – i pettegolezzi stanno aumentando a dismisura.

Ultime news Ida e Riccardo, la coppia torna a Uomini e Donne?

Ricordiamo che Ida e Riccardo hanno passato insieme la quarantena e che tutto sembrava andare per il verso giusto nonostante le indiscrezioni continue su crisi e rotture varie. Dopo che lui lasciò casa di lei non abbiamo saputo più nulla sul loro rapporto ed è per questo che aspettiamo di sapere come stiano veramente i fatti. Sicuramente li ritroveremo nella nuovissima edizione di Uomini e Donne dopo l’estate; bisogna capire però se come single o come coppia. Se ne sapremo di più comunque vi aggiorneremo.