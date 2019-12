Ida e Riccardo, la polemica sull’anello si fa rovente: interviene lui, il gesto e le accuse

Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la storia d’amore continua

Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano a vivere felici la loro storia d’amore dopo Uomini e Donne, e ne sono testimoni video e foto che i due stanno pubblicando su Instagram da quando hanno lasciato la trasmissione di Canale 5. Come sapete, ci sarà il matrimonio – anche se non è chiaro quando – e se Ida all’inizio aveva parecchi dubbi pare che adesso la situazione sia cambiata; basti pensare all’ultimo post pubblicato dalla dama del Trono Over in cui si parla appunto della necessità di viversi il presente senza pensare al passato ed essere troppo proiettati nel futuro:

Ida e Riccardo, la proposta di matrimonio con anello su Instagram

E non si tratta neanche di una nostra conclusione affrettata: proprio ieri infatti Riccardo ha fatto di nuovo la proposta di matrimonio a Ida portandola in un parcheggio e dandole un anello. Lei, visibilmente emozionata, ha accettato di indossarlo dopo aver fatto qualche battuta sul fatto che il posto e il modo fossero poco romantici per un gesto del genere. Nonostante il bellissimo momento qualcuno li ha comunque criticati perché atti del genere dovrebbero restare intimi e privati invece di essere condivisi col mondo intero: commenti piuttosto fuori luogo – diciamo così – perché la storia di Ida e Riccardo la conosciamo tutti ormai, e forse sarebbe stato molto più scorretto nei confronti del pubblico non condividere un momento così importante.

Riccardo risponde alle polemiche dopo il filmato: “Perché non condividere questo momento bellissimo?”

A sottolinearlo, proprio Riccardo in una recente diretta Instagram: “A quelle pochissime persone che hanno frainteso il gesto dell’anello nelle storie – queste le sue parole –: volevo dirvi che con voi abbiamo sempre condiviso tutto, sapete praticamente tutto di noi… momenti belli e momenti brutti, e allora perché non condividere questo momento bellissimo? Sì, è vero che potevamo farlo privatamente ma mi è sembrato giusto condividere anche questo con voi”. Condividiamo la scelta di Riccardo, e siamo sicuri che in molti sarebbero felici se lui e Ida continuassero ad aggiornarci sulla loro storia d’amore.