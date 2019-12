Ida e Riccardo lasciano Uomini e Donne? Maria mette un punto, gesto eclatante

Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: esplosione d’amore in puntata

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembrano essersi finalmente ritrovati oggi a Uomini e Donne, visto che l’intervento di Maria De Filippi sulla titubanza di lei ad accettare la proposta di matrimonio ha tranquillizzato Riccardo. “Ha paura – ha spiegato Maria al Cavaliere – perché è già successo [la proposta di matrimonio, ndr] e poi tu l’hai mollata… ‘Quando mi ha chiesto la prima volta di sposarmi – questo il pensiero di Ida riportato dalla De Filippi – e poi mi ha mollata non c’erano le basi’. Adesso sta dicendo: ‘Creiamo le basi, ci voglio credere’. Ha detto una frase: ‘Chi non sarebbe felice se l’uomo di cui sei innamorata ti chiede di sposarmi’. Riccardo ha ascoltato con aria rassicurata le parole di Maria ma ha iniziato a innervosirsi quando Ida ha cercato di spiegarsi.

Ida e Riccardo lasciano Uomini e Donne? Le premesse ci sono tutte

“Lui a parole è stato molto bravo, poi i fatti…”, queste le parole della Platano che pare innamoratissima di Riccardo ma allo stesso tempo tutt’altro che certa della sua serietà rispetto al futuro della loro relazione. Per quanto ci riguarda è difficile dire come andranno le cose tra i due ma è anche vero che Guarnieri ci sembra molto più motivato rispetto al passato e le sue lacrime ce lo hanno confermato abbondantemente. D’altra parte proprio quando Ida si è lasciata andare Riccardo non si è più trattenuta e l’ha baciata a lungo.

Ida si lascia andare, il bacio con Riccardo che dura una vita

“Io non voglio rinunciare a te, Riccardo…”, queste le parole di Ida che hanno sciolto il Cavaliere di Uomini e Donne Over e che lo hanno spinto a prendere la sua amata, ad abbracciarla e a baciarla per tutta la durata di un ballo e oltre. Che i due vadano via da Uomini e Donne molto presto? Le anticipazioni sul Trono Over non sono state ancora pubblicate ma non escludiamo tale ipotesi, anche perché la stessa Gemma sembra averlo previsto: dopo la sfilata di Ida infatti la Dama ha dichiarato che “Tanto mi ha detto che non cambierà niente” riferendosi al fatto che qualsiasi cosa dovesse succedere questa non rovinerà il rapporto tra lei e la Platano. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!