Ida e Riccardo, lui distrutto: parolacce e silenzio assordante, la coppia al capolinea

Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: disastro su Canale 5

Ida Platano e Riccardo Guarnieri non riescono ancora a trovare un punto d’incontro a Uomini e Donne e sembrano sempre più lontani dal raggiungere un equilibrio di coppia. Il comportamento di entrambi è davvero molto strano: tutti e due, soprattutto Ida, a dire il vero, sembrano perennemente in guerra, e se questo significa ripartire forse dovrebbero farsi qualche domanda in più; non si è mai visto nessuno infatti ricominciare in questo modo. Le accuse dell’ultima volta hanno coinvolto anche la famiglia di lui che subito dopo la puntata – come si è visto oggi – è stato direttissimo con Ida: “Ti infastidisce che sono sereno a casa? Addirittura dubiti della lettera…”. Pesanti le accuse durante la discussione: “Dai che i follower crescono, Ida!”. “Io sono stata la tua pedina”, queste alcune delle risposte più difficili da digerire della Platano. “Mi fai pensare – ha poi aggiunto – che ti sei avvicinata a me non so perché…”.

Ida e Riccardo, la Platano non ne può più: lacrime amare a Uomini e Donne

Ida ci è sembrata molto provata da questo rapporto con Riccardo, anche se forse dovrebbe deporre l’ascia da guerra, soprattutto in ragione del fatto che Guarnieri le ha chiesto la mano nell’ultima registrazione. “Ma a che livelli mi sono fatta trattare! Mi manda a fan…o ogni tre per due”, queste le parole di Ida dopo aver lasciato Riccardo sulle scale dopo l’ennesima lite fuori dagli studi.

Riccardo distrutto, intanto silenzio sui social network

Da parte sua Riccardo, una volta tornato in studio dopo aver visto il video dello scontro con Ida, si è mostrato distrutto: “Lo so… io un po’ ci speravo… È difficile. Tu hai detto che le esperienze si vivono una volta sola e io questa non me la volevo far scappare”. Sui social network intanto tutto tace, fatta eccezione per le sponsorizzazioni di Ida, e il silenzio di lei dopo il gesto di Riccardo la dice lunga… La coppia è arrivata davvero al capolinea?