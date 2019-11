Riccardo e Ida si sposano? Colpo di scena a UeD: la proposta

Riccardo Guernieri e Ida Platano si sposano! A Uomini e Donne il colpo di scena è stato servito: le anticipazioni

Colpo di scena a Uomini e Donne: Riccardo e Ida si sposano? Sembrava una storia definitivamente chiusa dopo gli ultimi accadimenti, invece Riccardo Guernieri ha dimostrato di non avere alcuna intenzione di perdere Ida Platano. Spesso ha detto e ribadito che Ida è l’unica donna che abbia mai amato e di considerarla la donna della sua vita, adesso lo ha dimostrato. Forse era proprio questo che serviva, un gesto forte in grado di dare una scossa al loro rapporto. D’altronde si conoscono bene, più che bene, per cui sanno bene se l’altro è la persona giusta. Certo, i trascorsi al Trono Over non lasciano ben sperare visto che non hanno fatto altro che litigare e discutere al centro dello studio. Eppure a sorpresa è arrivata la proposta di matrimonio a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo si sposano: la proposta con i petali al Trono Over

Oggi sono state registrate le nuove puntate del Trono Over e durante la registrazione Raffaella Mennoia ha postato una storia decisamente strana. Nella storia, infatti, si vedono petali rossi scendere dal soffitto ed è una scena riservata alle scelte al Trono Classico fino a oggi. Sembrava un segno del fatto che Ida avesse accettato la proposta di matrimonio, ma così non è perché le anticipazioni di Uomini e Donne chiariscono che non ci sono stati petali in studio. La storia della Mennoia, dunque, non risale a oggi. Ma torniamo a ciò che è successo oggi. Riccardo ha chiesto a Ida di sposarlo: le anticipazioni di Uomini e Donne arrivano dal Vicolo delle news e hanno lasciato tutti a bocca aperta. Chi mai si sarebbe aspettato questo colpo di scena, visto e considerato che nell’ultima puntata lui ha lasciato lo studio e sembrava non volerne più sapere? Scopriamo come sono andate le cose oggi.

Ida e Riccardo si sposano, la proposta di matrimonio a Uomini e Donne

Ecco le anticipazioni su Ida e Riccardo: Maria ha iniziato a parlare di Ida e Riccardo spiegando che in settimana si sono sentiti e hanno chiarito. Riccardo è andato a Brescia e sembrava essere andato tutto bene, anche dal punto di vista fisico, che era ciò di cui si lamentava Ida. La prima a entrare in studio è stata lei, ma spiazzando tutti: Ida voleva chiudere con Riccardo perché i suoi sentimenti si erano raffreddati. Dopo queste dichiarazioni, Maria era un po’ in difficoltà perché sapeva cosa sarebbe successo di lì a poco. Riccardo era altrettanto in difficoltà, non si aspettava questo risvolto e ha iniziato anche a piangere. Maria lo ha spinto a fare ugualmente ciò che aveva pensato, così Riccardo ha tirato fuori l’anello e le ha chiesto di sposarlo. Ida non ha risposto subito, così Maria li ha fatti ballare sulle note di E poi ti penti di Alberto Urso.

Trono Over, Ida voleva chiudere con Riccardo ma lui le chiede di sposarlo

Durante il ballo, Riccardo ha preso Ida in braccio e sono andati dietro le quinte. Le telecamere li hanno seguiti, ma dopo un po’ la padrona di casa ha preferito lasciarli soli. Le anticipazioni del Trono Over non aggiungono altro, se non che Gianni e il pubblico erano dalla parte di Riccardo. A questo punto ci chiediamo: Ida avrà accettato di sposare Riccardo? In attesa di risposte, vi lasciamo alle anticipazioni su Gemma e Juan Luis e al nuovo triangolo amoroso: Armando, Veronica e Roberta!