Anticipazioni Trono Over, Gemma trema: ammiratrice segreta per Juan Luis

Uomini e Donne anticipazioni, Gemma e Juan Luis: un’esterna da sogno in casona, ma…

Come procede la conoscenza tra Gemma e Juan Luis? Le anticipazioni del Trono Over del giorno sono positive, ma fino a un certo punto. Vediamo insieme cosa è successo oggi a Uomini e Donne. Maria De Filippi ha subito mostrato un’esterna fatta nella casona, in cui Gemma Galgani e Juan Luis hanno trascorso una serata insieme. Hanno visto un film sulla storia di un colpo di fulmine, si sono rivisti in questa storia e si sono commossi, insieme. Juan Luis ha detto di essere in cerca della sua anima gemella ed erano molto vicini, complici. L’intesa fra i due era evidente in questa esterna, in cui non è mancata un po’ di passione visto che si sono stuzzicati a vicenda. Insomma, tutto sembra procedere per il verso giusto, ma c’è qualcosa che stona.

Trono Over, Juan Luis non bacia Gemma: le anticipazioni

In esterna, Gemma e Juan Luis del Trono Over si sono scambiati baci a stampo, ma mai un bacio vero. Questo fatto ha attirato le critiche dei presenti in studio, ma il Cavaliere ha ribadito di voler baciare solo quando c’è anche un’attrazione mentale e non solo fisica. Tina Cipollari ha regalato a Juan Luis una loro foto insieme, facendogliela trovare in camerino. Nella registrazione di oggi hanno ballato di nuovo, ma non è di certo Tina il problema di Gemma. Le anticipazioni di Uomini e Donne, infatti, aggiungono altro. Juan Luis ha confessato di aver ricevuto dei fiori in settimana ma in forma anonima.

Gemma e Juan Luis anticipazioni, ammiratrice segreta per il Cavaliere: cosa farà la Galgani?

C’è quindi un’ammiratrice segreta che preoccupa Gemma! O forse più di una, perché Juan Luis ha spiegato di aver notato la stessa calligrafia in due bigliettini, mentre il terzo sembrava appartenere a una persona diversa. Ma non è finita qui, perché, come rivelano le anticipazioni del Vicolo delle news, Simonetta ha chiesto di ballare con Juan Luis e sembra intenzionata a corteggiarlo! Ma avete già letto della proposta di matrimonio in studio?