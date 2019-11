UeD anticipazioni, Armando tra Veronica e Roberta: baci e ritorni di fiamma

Anticipazioni Trono Over, Armando Incarnato tra Veronica Ursida e Roberta Di Padua: l’ultima registrazione

Anche oggi sono state registrate le nuove puntate del Trono Over ricca di sorprese. Cominciamo queste anticipazioni di Uomini e Donne parlando di un ospite speciale in studio, ovvero la piccola Bianca. Sossio e Ursula sono tornati a Uomini e Donne per presentare il frutto del loro amore e le emozioni sono state fortissime. La redazione ha anche regalato un peluche alla bimba: tutto molto bello. Ma parliamo dei protagonisti del momento. Valentina Autiero sta conoscendo Erik, dopo aver archiviato la frequentazione con Simone. Sono usciti insieme lei ha raccontato di essere serena con lui. Dita incrociate per la storica Dama del Trono Over!

Uomini e Donne, le anticipazioni del Trono Over: Armando e Veronica si sono baciati

Anna Tedesco ha avuto qualcosa da rimproverare a Samuel Baiocchi, che ha chiuso la loro frequentazione. La Dama ha chiesto di parlare perché riflettendo nei giorni scorsi sulle loro uscite è arrivata alla conclusione che lui cercasse solo qualcosa di fisico con lei. Ancora una volta Gianni Sperti ha insinuato che lei sia fidanzata fuori. E veniamo alle anticipazioni del Trono Over su Armando Incarnato. Sin dall’inizio della nuova stagione, il Cavaliere sta sentendo e frequentando la wedding planner Veronica Ursida e finalmente c’è stato un bacio! Nelle scorse settimane si è discusso molto di questo famoso bacio che lei non voleva concedere facilmente, ma nella discussione è intervenuto Simone. Non ha ricevuto molta attenzione, stando a ciò che è riportato nelle anticipazioni del Vicolo delle news, ma il Cavaliere ha raccontato che Veronica non sarebbe interessata ad Armando e che loro due si sono sentiti più volte rispetto a quelle raccontate.

Anticipazioni Uomini e Donne, Armando e Roberta ci riprovano

Prima di trascorrere questa serata con Veronica, Armando è uscito con Roberta Di Padua. Fra i due si è riaccesa la scintilla dopo che si sono risentiti e quindi si sono anche visti. Pare ci sia molta attrazione, ma non c’è stato ancora un bacio. Cos’altro è successo nella registrazione del Trono Over? Le anticipazioni su Gemma e Juan Luis non sono del tutto positive, ma a stupire tutti è stata la proposta di matrimonio a Ida!