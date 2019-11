Trono Over, Samuel Baiocchi: “Ecco perché sono tornato”, e su Barbara e Anna…

Uomini e Donne Over, Samuel Baiocchi torna in studio per cercare l’amore: cosa è cambiato dopo quattro anni

Samuel Baiocchi è tornato a Uomini e Donne a distanza di anni e al Trono Over ha ritrovato vecchie conoscenze. Quattro anni fa, alla sua prima esperienza, Samuel ha avuto una frequentazione con Barbara De Santi, anche se la storia che viene ricordata un po’ da tutti è quella con Elga Profili. Non è andata bene con nessuna delle due e forse un po’ è dipeso anche da lui. Oggi Samuel del Trono Over ha spiegato al magazine di Uomini e Donne perché ha deciso di tornare e cosa è cambiato rispetto a quattro anni fa. Possiamo dire comunque che si è messo in gioco sin da subito, sentendo Anna Tedesco, anche lei protagonista di un ritorno in questa stagione del Trono Over. Nell’intervista il Cavaliere ha spiegato anche cosa non ha funzionato con Anna e cosa prova oggi per Barbara. Ma partiamo dal principio e cioè dal motivo che lo ha spinto a tornare a Uomini e Donne.

Trono Over, Samuel Baiocchi è tornato ed è pronto a innamorarsi

A tal proposito, Samuel ha spiegato: “Ho fatto questa scelta perché ho capito, anche seguendo il programma da casa, di essere decisamente più pronto, rispetto a quattro anni fa, ad affrontare questa esperienza”. In questi anni ha avuto delle frequentazioni, ma nessuna donna che ha incontrato gli ha fatto battere realmente il cuore. Così ha deciso di riprovarci a Uomini e Donne, essendo più predisposto rispetto a quattro anni fa. La prima volta, ha raccontato, è arrivato nel programma un po’ per caso e in un periodo di grandi cambiamenti, vista la separazione. Oggi qualcosa è cambiato: “All’epoca ero sempre sulla difensiva e con la testa, forse anche inconsciamente, ero molto frenato. In questo momento della mia vita, invece, ho la testa decisamente più libera: i miei figli sono cresciuti, ho superato la separazione e quindi spero e credo di riuscire a fronteggiare questa avventura in maniera diversa, nel modo giusto”.

Uomini e Donne, Samuel Baiocchi e Barbara De Santi di nuovo insieme? Parla lui

Sarà possibile vedere un ritorno di fiamma con Barbara De Santi? La risposta è stata negativa: “Sono stato contento di incontrarla, ma ora vedo Barbara solo come una potenziale amica e non come una donna da conquistare”. Apriamo il capitolo Anna, con cui sembrava che la conoscenza fosse partita col piede giusto. C’è stata invece una brusca frenata: “Anna non era la donna giusta per me, non ha la passionalità o la voglia di darmi delle attenzioni. Io in un rapporto do tanto, ma pretendo altrettanto”. Samuel ha spiegato che seppure spesso ci siano state conversazioni piacevoli al telefono, altre volte avvertiva la sensazione che fosse un dovere per la Tedesco. A volte capitava pure che lei non leggesse i suoi messaggi: tutti segnali che lo hanno portato a capire che non è quella giusta.

Samuel e Anna Trono Over, lui spiega perché è tutto finito

Samuel Baiocchi si era fatto tutt’altra idea su Anna da casa, infatti ha spiegato che pensava fosse una donna più passionale e pronta a mettersi in gioco. Pensava fosse la Dama più affine a lui: “Mi piaceva. Per fortuna però l’ho capito in tempo. Secondo me Anna non prova interesse per nessuno e sta bene così. Lei ha un carattere restìo e io l’avevo intuito ma, piacendomi molto, ho provato a capire se potesse migliorare”.