Trono Over: Samuel torna a sorpresa, anche Luisa e Salvio di nuovo in studio

Anticipazioni Trono Over, Samuel Baiocchi ritorna dopo anni di assenza

Ghiotte anticipazioni sul Trono Over di Uomini e Donne direttamente dal Vicolo delle News che questa volta parla di importanti ritorni in trasmissione, alcuni dei quali sono destinati a far discutere nelle prossime registrazioni. Parliamo esattamente dell’ingresso in studio di Samuel Baiocchi che Il Vicolo ricorda essere l’ex di Barbara De Santi ma che in realtà è stato per molto tempo anche assieme all’indimenticabile Elga Profili. Non ricordiamo di altri Samuel nella vita di Barbara, quindi non è possibile che Il Vicolo abbia fatto riferimento ad altri ex del Trono Over, e non possiamo neanche avere conferme dai profili social del diretto interessato perché dalla redazione non è concesso dare anticipazioni sul programma.

Trono Over, a Uomini e Donne ora polemiche a non finire

Che sia Samuel colui che ritornerà a Uomini e Donne ci sono ben pochi dubbi, insomma. E se così fosse realmente le polemiche sarebbero all’ordine del giorno, visto che Baiocchi è un tipo tranquillo ma non troppo, difficile da decifrare e anche molto corteggiato. Già immaginiamo lui al centro dello studio, con le tante donne ad attaccarlo per qualcosa che non hanno ben capito delle varie uscite fatte; solo nostre supposizioni, chiaramente, anche se non lo escludiamo affatto. Di certo c’è soltanto che Samuel era un bel personaggio e che il suo ritorno è molto ben gradito.

Luisa e Salvio oggi, la coppia si racconta a Uomini e Donne Over

Torna anche una coppia formata da due importanti protagonisti del Trono Over, o meglio solo da una, visto che è stata sempre lei a far parlare di sé: parliamo di Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta. I due non sono in crisi, non hanno problemi e anzi sta andando tutto a gonfie vele: a Maria De Filippi hanno raccontato di trovarsi benissimo tra un applauso e l’altro del pubblico. Non ci resta che aspettare la puntata e vedere come il parterre femminile ha reagito al ritorno di Samuel in trasmissione e come tutto il pubblico ha accolto Luisa e Salvio. Restate con noi perché vi terremo aggiornatissimi!