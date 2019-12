Riccardo e Ida matrimonio, rispunta l’anello: “Ce l’abbiamo fatta” (Video)

Ida e Riccardo oggi, dopo Uomini e Donne la coppia ritrova il sorriso: le ultimissime

Torniamo a parlare di matrimonio per Ida e Riccardo del Trono Over! No, non hanno deciso la data o comunicato che si stanno dedicando già ai preparativi. Un passo avanti, però, è stato fatto e riguarda il famoso anello che Ida ha preferito non indossare durante la proposta di matrimonio a Uomini e Donne. Sembrava quasi incredibile che l’ex Dama potesse rifiutare di sposare Riccardo, visti i loro trascorsi e il ripetere l’amore che provano uno per l’altro. E infatti Ida Platano ha spiegato al centro dello studio di volerci andare con calma e che quando si accorgeranno di aver trovato finalmente un equilibrio come coppia, allora penseranno al matrimonio. Che quel momento sia già arrivato? Forse un po’ presto, visto che è passata una settimana da quando hanno lasciato Uomini e Donne.

Ida e Riccardo news, rispunta l’anello del matrimonio su Instagram: la sorpresa

Eppure, oggi Riccardo e Ida hanno regalato una bella sorpresa ai fan su Instagram. Riccardo Guarnieri ha sorpreso la sua fidanzata per prima, tirando fuori l’anello della proposta. In questi giorni lui è a Brescia, ma pare avesse detto a Ida di aver dimenticato l’anello. E invece non è così, oggi nel parcheggio di un supermercato lo ha mostrato alla sua dolce metà: “Ma lo vogliamo mettere questo anello o no?”, ha detto. E lei lo ha indossato con un sorriso luminosissimo, dopo avergli dato un bacio. I due sembrano molto sereni, come potrete vedere nel video, perché Riccardo ha ripreso la scena condividendola con chi li sostiene da sempre. Il video ha emozionato i fan, di sicuro, ma possiamo immaginare l’emozione dei due dopo aver lottato tanto per mettere da parte le incomprensioni.

Trono Over, Ida indossa l’anello e Riccardo esclama: “Ce l’abbiamo fatta”

“Ce l’abbiamo fatta. Ce l’abbiamo fatta, dai!”, ha esclamato Riccardo quando Ida ha indossato l’anello del matrimonio. Le va un po’ grande, quindi bisognerà stringerlo, ma nulla di irrisolvibile. Il fatto che lei abbia indossato l’anello, fa ben sperare che non torneranno più al centro dello studio per discutere e litigare? Speriamo di no, anzi speriamo di rivederli al centro dello studio per annunciare la data del matrimonio!