Ida e Riccardo hanno lasciato Uomini e Donne: le ultime news rivelano tutto

Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri insieme oggi ma non al Trono Over: hanno lasciato il programma?

Ida e Riccardo hanno lasciato Uomini e Donne, almeno così sembrerebbe dalle ultime news sulla coppia. I più informati sapranno che è in corso una registrazione del Trono Over oggi, di cui vi daremo le anticipazioni appena possibile, ma Ida e Riccardo non sono in studio. Sarebbe una splendida notizia per i fan che non hanno mai smesso di credere in questo amore, perché vorrebbe dire che hanno deciso di darsi seriamente la possibilità di provare a essere una coppia, fatta e finita. Il matrimonio è in stand-by al momento, Ida infatti ha spiegato a Riccardo che ora come ora non ci sarebbero basi abbastanza solide su cui costruire un matrimonio. Ma l’abito bianco potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Stare lontano dalle telecamere, inoltre, li aiuterà a viversi nella quotidianità e capire più in fretta se possono definitivamente archiviare le discussioni.

Riccardo e Ida hanno lasciato Uomini e Donne? Le ultime news da Instagram

Da cosa abbiamo intuito che Riccardo e Ida non sono più a Uomini e Donne? La risposta è molto semplice: i protagonisti del Trono Over oggi pomeriggio sono in studio per una registrazione, ma non loro due. Riccardo è a Brescia da Ida, i due hanno postato delle stories su Instagram in cui sono insieme. Riccardo ha postato una foto, mentre Ida ha registrato un video in cui il fidanzato era accanto a lei. Sono entrambi impegnati a festeggiare il compleanno del figlio di Ida, come ha detto il bimbo con molto entusiasmo in una storia. Ma proprio perché si tratta del compleanno del figlio di Ida potrebbe trattarsi solo di una coincidenza. Insomma, è possibile che Riccardo e Ida non abbiano potuto partecipare alla registrazione perché impegnati appunto con il compleanno.

Ida e Riccardo news, cosa succede dopo la proposta di matrimonio

Il fatto che Riccardo sia a Brescia in un giorno così importante per Ida, comunque, fa ben sperare che siano riusciti a trovare un equilibrio nell’ultima settimana. I loro sorrisi su Instagram lasciano ben sperare. Di sicuro torneranno in studio per raccontare come prosegue la relazione, anche perché il pubblico vorrà saperlo, però è chiaro che siano usciti dalla trasmissione perché non sono più disponibili a conoscere nuove persone.