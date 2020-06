Nuova edizione Uomini e Donne: Classico e Over si fondono, i dettagli

Novità in arrivo a settembre: nella prossima stagione di Uomini e Donne la versione Classica e quella Over si fondono e non vedremo più i troni in studio

È da poco terminata l’ultima stagione del dating show di Canale 5 e la redazione sta già pensando a come realizzare quel che sarà la nuova edizione di Uomini e Donne. Il pubblico di Maria De Filippi è da svariati anni abituato ad assistere ad una divisione tra il Trono Classico, la versione del programma in cui i protagonisti sono ragazzi giovani in cerca dell’amore, e quella Over, la versione più ‘anziana’, dove i protagonisti sono adulti della seconda età in poi. Il Trono Over è entrato in punta di piedi all’interno della trasmissione fino a conquistare la scena ottenendo risultati maggiori rispetto a quello Classico in termini di ascolti. Sembra, però, che a partire dalla prossima stagione, le due versioni del programma si uniranno per diventare un solo spazio, un po’ come è avvenuto negli ultimi mesi della trasmissione.

Nuova edizione Uomini e Donne: Over e Classico insieme

Un’anticipazione di quel che sarà la nuova edizione di Uomini e Donne l’abbiamo già assaporata nell’ultimo periodo del programma. Dopo lo scoppio della pandemia da Coronavirus, il pubblico ha assistito ad uno stop forzato della trasmissione. Ma la redazione, decisa a non abbandonare il suo pubblico e continuare ad intrattenerlo, ha in seguito pensato ad una versione inedita, dove Gemma e Giovanna hanno intrattenuto dei rapporti epistolari con alcuni aspiranti corteggiatori. Poi il ritorno in studio, dove abbiamo visto la versione Classica e quella Over divenire un unica versione. Stando a quanto apprendiamo da Il Fatto Quotidiano, pare che sia stata presa la decisione di continuare in questo modo anche per quanto riguarda la prossima stagione dello show, dove non vedremo più fisicamente in studio gli storici troni rossi del Trono Classico. Decisione presa probabilmente dopo aver valutato gli ottimi risultati in termini di share di questo esperimento.

Gemma e Nicola, scatta il primo bacio!

La dama e il suo giovane corteggiatore hanno voluto raccontare alle pagine del magazine di Uomini e Donne come sta proseguendo la loro conoscenza al di fuori dello studio. Dopo una romantica giornata trascorsa a Roma, i due hanno preso un taxi per fare ritorno. Poco prima di scendere dal mezzo, i due si sono scambiati il primo bacio. “Ci siamo salutati con un bacio a stampo attraverso la mascherina, che seppur sia stato un bacio ‘last minute’, ha la sua importanza”, ha confessato la Galgani.