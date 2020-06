UeD oggi, Gemma e Nicola: scatta il primo bacio! Romanticismo in taxi

Uomini e Donne oggi, tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli scatta il primo bacio: momenti romantici in taxi

Arriva per Gemma Galgani e Nicola Vivarelli il primo bacio dopo Uomini e Donne! Ovviamente ci teniamo subito a precisare che il tutto è avvenuto con la presenza della mascherina, secondo quanto racconta la dama torinese. I due protagonisti del Trono Over rivelano quanto sta accadendo in queste settimane tra loro, dopo la conclusione del programma, attraverso Uomini e Donne Magazine. Diversi giorni fa sono stati avvistati in giro insieme, durante una romantica passeggiata a Roma. Gemma e Sirius sono stati fotografati in via dei Bastioni, mentre camminavano complici e vicini. Hanno condiviso così la poesia della Città Eterna. Una giornata indimenticabile per la Galgani, che rivela di aver trovato nei passanti tanta comprensione. La dama torinese confessa di aver ricevuto saluti di grande affetto da parte delle persone che li riconoscevano. A scegliere di trascorrere questa romantica giornata insieme ci ha pensato proprio Nicola, il quale ammette di aver provato delle forti emozioni.

Gemma e Sirius hanno così potuto vivere un po’ di normalità lontano dalle telecamere. La magia del momento è riuscita a coinvolgere anche il giovane Nicola. Ma ecco che l’inguaribile romanticheria di Gemma è stata poi condivisa con Nicola in taxi, preso insieme ma con destinazioni diverse. Esattamente come nei film, i due si sono tenuti la mano sui sedili posteriori e proprio qui non sono mancati momenti di grande romanticismo. “Sfiorandoci la pelle, giocherellando con incroci delle dita, riabituandoci al calore umano”, racconta oggi Gemma sul Magazine del programma. Proprio alla rivista, la Galgani confessa che è arrivato il primo bacio: “Prima di scendere dal taxi ci siamo salutati con un bacio a stampo attraverso la mascherina, che seppur sia stato un bacio ‘last minute’, ha la sua importanza”. Sicuramente un momento indimenticabile per Gemma. La dama torinese, dopo quanto accaduto, ha portata con sé una bellissima sensazione.

Gemma Galgani e Sirius dopo Uomini e Donne: la conoscenza continua

E mentre sono diverse le polemiche nate nei confronti della mamma di Nicola, Gemma svela i loro progetti per il futuro. Scendendo nel dettaglio, la Galgani confessa che non ci sono dei particolari programmi. La cosa certa per entrambi è voler approfondire questa conoscenza, con l’entusiasmo di incontrarsi in contesti non televisivi, ma di vita quotidiana. Nicola non vede l’ora di andare a trovarla a Torino e, nel frattempo, si sentono tutti i giorni tra telefonate e messaggi. A Sirius piace molto condividere le sue giornate con Gemma, tanto che hanno intenzione di vedersi nella prossima settimana. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra Gemma e Nicola in questi mesi.