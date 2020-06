Trono Over Gemma e Nicola, la madre di lui nel caos: l’attaco di Ursula

Trono Over, Gemma e Nicola: dopo le dichiarazioni della madre di Sirius, Ursula Bennardo si lascia andare a un duro attacco

Ursula Bennardo, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, non ci sta e si scaglia contro la madre di Sirius/Nicola Vivarelli. Il giovane corteggiatore di Gemma Galgani sta causando indubbiamente non poche polemiche. A parlare, in questi giorni, ci ha pensato proprio sua madre, la quale non ha perso tempo e ha prontamente difeso questa conoscenza. In particolare, la donna ha scelto di smentire qualsiasi tipo di teatrino che, a detta di molti, Sirius avrebbe creato per farsi notare sul piccolo schermo. Scendendo nel dettaglio, sulle pagine di Chi, ha rivelato che nella vita di Nicola non c’è una fidanzata. In queste settimane, il gossip vedeva il 26enne felicemente fidanzato. Sono davvero tanti coloro che sono certi del fatto che Sirius stia prendendo in giro Gemma. Sui social sembra proprio che la donna sia finita nella bufera. I commenti negativi che gli utenti le stanno riservando in questi giorni sono molti. E pare che anche Ursula veda la situazione con questo stesso occhio. Già qualche tempo fa, la compagna di Sossio Aruta aveva espresso la sua disapprovazione per quanto sta accadendo tra la Galgani e Nicola.

Ora, di fronte alle ultime dichiarazioni della madre di Sirius, Ursula non riesce a trattenersi e lancia un forte attacco. “Signora mamma di Nicola ma che fa?” Inizia così il piccolo sfogo dell’ex protagonista del Trono Over. La Bennardo pare non riuscire a comprendere il motivo per cui la donna abbia scelto di “mettere la faccia in questo teatrino di suo figlio, sparando min…te”. Non solo, Ursula continua il suo duro attacco dichiarando che se Nicola fosse stato suo figlio si sarebbe nascosta. La Bennardo poi conclude facendo presente che la dignità vale più del successo. Questo non è di certo l’unico attacco che arriva dal mondo dei social. Sono diversi gli utenti che si scagliano contro Sirius e ora anche verso la madre.

Trono Over, Ursula Bennardo non ci sta e attacca Nicola Vivarelli e sua madre

Di fronte ad alcune critiche fatte da Tina Cipollari, in studio Sirius aveva già preso le difese della madre. Quest’ultima aveva parlato al telefono con Gemma, a cui aveva già fatto un graditissimo regalo. Proprio di fronte alla disponibilità della donna nei confronti della Galgani, l’opinionista del programma si era mostrata particolarmente perplessa. Nicola non aveva per nulla apprezzato l’intervento di Tina, tanto da chiederle di non nominare più la madre in studio. Ma ecco che ora proprio lei stessa ha deciso di farsi avanti e dire la sua sulla conoscenza che suo figlio sta portando avanti Gemma. Le polemiche non si placheranno di certo qui e dopo l’attacco di Ursula potrebbero arrivarne altri da parte dei personaggi del Trono Over!