Uomini e Donne Gemma Nicola, parla la madre: fidanzata, momenti difficili

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, il gossip sulla fidanzata fuori da Uomini e Donne: parla Luisella Del Freo

Luisella Del Freo è la madre di Nicola Vivarelli: una donna più volte citata in trasmissione perché qualcuno, ad esempio Tina Cipollari, non credeva come fosse possibile che una mamma potesse permettere che il figlio corteggiasse Gemma Galgani. Il gossip ha parlato e parla moltissimo ancora oggi dei due di Uomini e Donne, ed è per questo che l’intervento della signora, una bella donna che Nicola ha sempre descritto come una guida open-minded e sempre presente, è intervenuta dalle pagine di Chi: è un’intervista che ovviamente non potevamo non condividere con voi perché sapete bene che il programma di Canale 5 si è concluso senza affrontare i pettegolezzi riguardo alla presunta fidanzata di Vivarelli, ed è giusto quindi che la Del Freo abbia potuto prendere pubblicamente le parti del figlio.

Uomini e Donne, Gemma e Nicola: la madre supporta il figlio e smentisce i pettegolezzi

La mamma di Nicola ha bollato le tante dicerie su Sirius come fastidiosissime fake news: bufale che è disposta ad accettare, visto che Nicola è un corteggiatore di Uomini e Donne, dunque di una trasmissione televisiva, ma che purtroppo danno luogo a insulti inaccettabili per chiunque, e su questi non è disposta a transigere. La smentita di Luisella è stata netta, come del resto ogni mamma avrebbe fatto: “Non c’è nessuna fiction, non ci sono fidanzate nascoste negli armadi”. Ricordiamo che il gossip era stato lanciato da Biagio D’Anelli e che da allora non si fa altro che parlare della presunta storia che Nicola avrebbe fuori da UeD. Il punto è che i fatti almeno per il momento sembrano smentire questi pettegolezzi. Ci riferiamo a due episodi in particolare.

News Gemma e Nicola: come mamma Luisella e nonna Anna hanno reagito alla conoscenza a Uomini e Donne

Il primo riguarda l’uscita di Gemma e Nicola con tanto di video che sta circolando sul Web da giorni, il secondo il viaggio che lui ha fatto sino a Torino per vederla: un ragazzo disinteressato non metterebbe a rischio la propria immagine, visti i tanti insulti che riceve quotidianamente, senza poter approfittare delle telecamere; abbiamo come l’impressione insomma che le opinioni di Tina Cipollari saranno smentite dai prossimi mesi. Ad appoggiare Vivarelli è stata tra l’altro proprio la madre assieme a nonna Anna: quando tornava a casa dopo lunghi viaggi Nicola mostrava sempre un certo interesse per Gemma e loro non potevano opporvisi, dato che “abbiamo visto – queste le parole di Luisella a Chi – felicità nei suoi occhi”. Nonna Anna e Luisella si dicono curiose piuttosto che preoccupate del futuro di Nicola e Gemma: “Mia madre – ha aggiunto la Del Freo a un certo punto – è molto moderna. Le dico la verità: siamo curiose anche noi di capire come andrà a finire. Sa, per noi è un momento di gioia. Siamo una famiglia che ha avuto le sue burrasche. La storia con il mio ex marito si è conclusa non bene”.

Temptation Island Vip, Gemma e Nicola partecipanti? Gossip esplosivo dopo UeD

Il gossip non potrà che parlare con insistenza di Gemma e Nicola quest’estate, e siamo sicuri che saranno tante le insinuazioni, i pettegolezzi scomodi e molto altro. Nicola nello speciale di Chi si dice persino interessato a portare Gemma non in Grecia ma a Venezia, quindi il materiale sarà parecchio. Come se non bastasse, non è da escludere che i due finiscano a Temptation Island Vip – e questo sì che sarebbe un vero colpaccio per il programma cult dell’estate -; vedremo come entrambi affronteranno le varie situazioni che si presenteranno, anche se con l’appoggio di mamma Luisella e nonna Anna Gemma potrà senz’altro stare tranquilla. Vi terremo aggiornati.