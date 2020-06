Gemma e Nicola senza telecamere: caos bacio, beccati dopo UeD (Video)

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, a Uomini e Donne tante accuse ma i due resistono

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si stanno ancora conoscendo a Uomini e Donne, e ciò che stiamo vedendo a tutto fa pensare fuorché a una crisi fra i due. E non lo diciamo tanto per, visto che di prove ormai è pieno il Web tra video e foto: Sirius continua a difendersi dalle accuse senza perdere neanche un colpo, e il fatto che oggi abbia chiesto di stare in casa da solo con Gemma senza telecamere dice molto su quest’interesse che è stato da sempre messo in discussione. Sì, è vero: in studio si è scoperto che lui in realtà non aveva voglia di baciarla e che lei temeva di avvicinarglisi troppo per il Coronavirus; è anche vero però che una persona non interessata non manda via le telecamere e non si sbilancia così tanto. Diciamola in altri termini: Nicola è un ragazzo di ventisei anni e tutte le critiche e gli insulti che sta ricevendo non valgono la popolarità che secondo qualcuno spera di avere. Anche perché oggi abbiamo scoperto altro dopo la puntata di Uomini e Donne.

Gemma e Nicola, video di una passeggiata insieme dopo l’esterna senza telecamere

Già su Canale 5 era emerso che Nicola e Gemma si sarebbero visti senza le telecamere, e proprio oggi su Instagram sta circolando un video, pubblicato dal blog di Giuseppe Porro, in cui i due si fanno una passeggiata e lei gli si mette sotto braccio. Continuiamo a dire, anche a fronte di questo filmato, che le accuse a Nicola si infrangono sugli scogli della realtà che vediamo quotidianamente: il ragazzo non avrà voluto baciare Gemma, d’accordo, ma una persona disinteressa dubitiamo voglia farsi un giro con una donna senza telecamere. Anche perché in questo caso che pubblicità avrebbe?

News Gemma e Nicola, quale futuro? Stop registrazioni, attesa per Temptation Island Vip

Non sappiamo se ci saranno altre registrazioni prima delle prossime puntate di Uomini e Donne ma se le cose dovessero restare così rimarremmo tutti un po’ delusi: anzitutto si sta parlando con insistenza del fatto che lui sia fidanzato con un’altra; in secondo luogo vorremmo sapere cosa faranno quest’estate, visto che con l’interruzione di UeD non saremo più aggiornati; non vorremmo azzardare troppo ma non è da escludere che li ritroveremo a Temptation Island Vip, visto che nessuno dei due è sposato o ha figli, ed entrambi rappresentano la coppia perfetta per un programma del genere: tante incertezze e poca concretezza. Almeno finora. Ci aspettiamo qualche speciale su entrambi insomma, visto che questa storia ci ha regalato colpi di scena a non finire, molti di più delle ultime scelte. Saremo accontentati? In attesa di scoprirlo vi lasciamo al video della passeggiata di Gemma e Nicola: