Scelta Sara UeD, la storia Ig cancellata che svela tutto: nessun ritorno

Uomini e Donne, la scelta di Sara Shaimi e l’indecisione tra Sonny Di Meo e Giuseppe Nastasi

Finora avevamo dato per scontato che Sara Shaimi, la tronista di Uomini e Donne che era stata scelta assieme a Giovanna Abate, Daniele Dal Moro e Carlo Pietropoli per questa stagione, sarebbe tornata a settembre. Non avremmo mai immaginato invece che ci saremmo trovati a scrivere degli aggiornamenti su una sua eventuale scelta, visto che almeno a nostro avviso non c’era alcun presupposto: la tronista infatti non si fidava né di Giuseppe Nastasi né di Sonny Di Meo, anche se era piuttosto evidente che quest’ultimo le piacesse più del secondo. A parlare della possibile scelta di Sara è stato il Vicolo delle News che ha salvato una storia che Sonny ha pubblicato su Instagram e che poi ha subito cancellato. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Sara ha scelto Sonny a Uomini e Donne? Gli indizi sulla fine del trono

Sapevamo che Sara fosse tornata a Roma dopo la quarantena dalla sorella e sospettavamo che questo ritorno fosse dovuto a una possibile scelta. Ulteriori indizi sono arrivati quando Giuseppe dopo il ritorno della Shaimi a Roma ha postato dei contenuti su Instagram in cui, piuttosto arrabbiato, fece intendere di essere stato messo da parte. Già questo avrebbe dovuto far capire che qualcosa si stesse muovendo, e infatti quella di oggi è solo una conferma di quanto sospettavamo. Di cosa parliamo? L’ultima storia che Sonny ha postato lo vede con alle spalle una porta in legno che sembra essere quella della casa di Sara; in altre foto si vede uno stenditoio che è lo stesso di quello che abbiamo visto a casa della Shaimi e si nota pure che l’intonaco dei due posti è lo stesso. Qualcuno potrebbe dire che si tratta solo di coincidenze, e in effetti potrebbe essere così; ciò che non comprendiamo però è il motivo per cui Sonny in un secondo momento ha cancellato la storia: si è accorto di aver fatto capire qualcosa di troppo oppure non ha voluto dare adito a fraintendimenti e sospetti? Chissà.

News Uomini e Donne, Sara non torna a settembre: atteso Daniele Dal Moro

Se così fosse comunque Sara non tornerà a Uomini e Donne e vedremo la scelta entro il 9 giugno. Ricordiamo che finora dovrebbe aver scelto anche Carlo Pietropoli e che l’unico a tornare dovrebbe essere Daniele Dal Moro. Anche Giovanna ha preso la sua decisione e nonostante il Covid-19 i troni hanno avuto tutti una conclusione. Se ne dovessimo sapere di più vi aggiorneremo.