Uomini e Donne, scelta Carlo: quando e cos’è successo con Cecilia

Carlo Pietropoli, la scelta a Uomini e Donne: quando la registrazione e la messa in onda

Diciamo che la scelta di Carlo Pietropoli a Uomini e Donne non è certo fra le più attese, così come non ci mancano molto, diciamo anche questo gli altri tronisti del Classico, complice soprattutto il fatto che con la quarantena le dinamiche che permettono di affezionarsi a tronisti e corteggiatori non si sono innescate. Ciò non significa tuttavia che la redazione di Uomini e Donne possa far finta che i primi mesi coi tronisti non siano esistiti, ed è per questo che almeno il trono di Carlo potrà arrivare a una conclusione: ricordiamo che era indeciso tra sole due corteggiatrici e che sembrava molto più vicino degli altri due a prendere una decisione. Non possiamo darvene la certezza ma pare che la registrazione della sua scelta avverrà nella giornata di domani e che la fortunata sarà Cecilia Zagarrigo.

Uomini e Donne, Carlo ha scelto Cecilia: gli indizi da Instagram

Il Vicolo delle News infatti ha salvato una storia della ragazza che ci pare piuttosto eloquente: si sente la canzone La prima volta dei Negramaro e c’è un cuore seguito dal numero 1, come a voler dire che manca un giorno all’incontro. Tutto il resto è avvolto dal mistero: non sappiamo se i due si siano già visti e se si siano separati per poi rivedersi il giorno in cui Carlo avrebbe avuto le idee chiare; non sappiamo neanche se Carlo abbia visto sia Cecilia sia Marianna Vertola prima di arrivare a una decisione; è certo però che domani sarà un giorno speciale per la Zagarrigo, visto che c’è un cuore con tanto di canzone che non lascia spazio a dubbi. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.

Tronisti UeD, Sara Shaimi e Daniele Dal Moro rimandati a settembre? L’ipotesi

Concentriamoci ora sugli altri due tronisti: qualcuno dice che il loro trono sarà soppresso senza possibilità di prosecuzione; noi invece siamo convinti che per le dinamiche che si erano create fra Sara, Sammy e Giuseppe, e per il caratterino di Daniele Dal Moro la redazione li riproporrà a settembre. Forse un azzardo, vista la noia mortale di certe puntate, ma sempre meglio che bruciare mesi di registrazioni e messe in onda in questo modo.