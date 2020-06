Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan: risposta e anticipazioni

Uomini e Donne, Giovanna Abate ha scelto nella registrazione di oggi: Davide non è riuscita a conquistarla

Giovanna Abate ha scelto! Dopo dubbi e incertezze, anticipazioni su possibile scelta in diretta a Uomini e Donne e scelta registrata, finalmente ci siamo: la scelta di Giovanna è Sammy Hassan. Nessun pronostico è stato tradito, perché per tutto il percorso la tronista ha riservato attenzioni diverse verso il corteggiatore che oggi ha scelto a Uomini e Donne. Nulla ha potuto fare quindi l’Alchimista, che si è rivelato essere Davide Basolo. Sembrava quasi essere riuscito a distogliere le attenzioni di Giovanna e attirarle su di sé, con il suo corteggiamento praticamente perfetto. Ma evidentemente i sentimenti e il coinvolgimento di Giovanna nei confronti di Sammy era già in stato avanzato.

Giovanna Abate ha scelto Sammy a Uomini e Donne: la risposta di lui

Il Vicolo delle News ha riportato le anticipazioni sulla scelta di Giovanna Abate, ma precisando che potrebbero non essere del tutto corrette. Per cui è giusto prendere con le pinze i dettagli trapelati. La scelta di Giovanna Abate è Sammy, o almeno dovrebbe essere lui stando alle anticipazioni della talpa del Vicolo. La risposta di lui? A sorpresa, Sammy ha risposto “sì” a Giovanna. Le sue parole pare siano state “Va bene, proviamo”, ma meglio attendere la messa in onda prima di farsi un’idea su quanto Sammy fosse convinto del dire “sì” a Giovanna. Fatto sta che la tronista non è riuscita a resistere al fascino e al temperamento dell’ex tentatore di Temptation Island, nonostante sembrasse molto presa anche da Davide. Alessandro Graziani invece si era dichiarato fuori dei giochi volontariamente, avendo intuito di non poter fare breccia nel cuore della ragazza.

Giovanna Abate, la scelta è Sammy: le prime anticipazioni di Uomini e Donne

Si pensava che la scelta di Giovanna potesse essere in diretta, come già successo nelle scorse stagioni di Uomini e Donne, ma così non sarà. Sempre che non arrivi una smentita nelle prossime ore sul fatto che nella registrazione di oggi ci sia stata la scelta e che le talpe non abbiano fatto un bello scherzetto a tutti gli appassionati del programma di Maria De Filippi.