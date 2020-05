Uomini e Donne gossip, la segnalazione di Biagio D’Anelli: Sirius/Nicola sarebbe già fidanzato

Ennesimo colpo di scena in arrivo a Uomini e Donne. Secondo una segnalazione riportata da Biagio D’Anelli, opinionista di Barbara d’Urso, Sirius/Nicola, il giovane corteggiatore di Gemma Galgani, sarebbe già fidanzato. Stando all’indiscrezione riportata su Instagram il 26enne avrebbe fatto un patto segreto con la ragazza e la madre per cercare popolarità in tv. Popolarità, a dire il vero, che è arrivata fin da subito tanto che l’Ufficiale è al momento – senza ombra di dubbio – il personaggio più chiacchierato e discusso del dating show di Maria De Filippi.

Cosa ha scritto Biagio D’Anelli su Sirius/Nicola a Uomini e Donne

“Abbiamo riso e abbiamo scherzato, ora vi dico la verità perché non è giusto prendere in giro la gente ma soprattutto la redazione di Uomini e Donne. Nicola (Sirius) è felicemente fidanzato. La cosa assurda: si è messo d’accordo con la mamma e la sua ragazza per attaccarsi al carrozzone della popolarità (mi spiace) per Gemma“, ha spifferato Biagio D’Anelli su Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello, oggi opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica Live, collabora saltuariamente con dei paparazzi e spesso nel salotto di Barbara d’Urso ha portato a galla segreti e indiscrezioni sui Vip di casa nostra.

Gemma Galgani crede molto nel rapporto con Nicola/Sirius a Uomini e Donne

Nonostante le incomprensioni e discussioni dell’ultimo periodo, Gemma Galgani ha creduto fin da subito a questo legame – così moderno e anticonvenzionale – con Sirius/Nicola. Come reagirà davanti a questi gossip? Il diretto interessato riuscirà a dimostrare che è tutto falso? Stay tuned…