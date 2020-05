Uomini e Donne oggi, Gemma: Sirius perde la pazienza e avverte Tina

Uomini e Donne oggi, la conoscenza tra Gemma Galgani e Sirius/Nicola continua: Tina Cipollari non ci sta e scoppia lo scontro in studio

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 21 maggio, vedremo ancora protagonisti Gemma Galgani e Sirius/Nicola. La conoscenza tra i due genera non poche polemiche tra i presenti in studio. In particolare, a ribellarsi ci pensa Tina Cipollari, la quale continua ad attaccare entrambi. L’opinionista sembra essere infastidita dall’atteggiamento del 26enne, convinta che stia prendendo in giro Gemma per ottenere visibilità di fronte alle telecamere. Nicola ribadisce di essere realmente interessato alla Galgani. Nel frattempo, Maria De Filippi manda in onda il filmato che vede Sirius e Gemma in esterna. Di fronte a quanto viene mostrato, Tina va su tutte le furie, tanto che rivela di essere pronta ad attaccare la dama torinese come non mai. Non appena i due entrano in studio, si accendono varie discussioni. Scendendo nel dettaglio, Sirius oggi appare davvero infastidito!

“In futuro non toccatemi la madre, per piacere, che divento una bestia”, dichiara Nicola nel corso della puntata di Uomini e Donne. Pare che il corteggiatore non riesca più a sopportare il fatto di essere attaccato così pesantemente da Tina. Infatti, è proprio all’opinionista che il 26enne si rivolge con questo avvertimento. Probabilmente la Cipollari fa nuovamente riferimento alla madre di Nicola, in quanto non riesce a comprendere come lui riesca a frequentare Gemma, che potrebbe avere l’età di sua nonna. Pertanto, Tina pensa che la mamma di Sirius potrebbe non essere d’accordo con questa conoscenza. Ma il 26enne non ha alcuna intenzione di sentire accuse riguardanti la madre.

Oggi Uomini e Donne: tensioni per Gemma Galgani e Sirius/Nicola, una nuova conoscenza per Armando Incarnato

Tensione, dunque, oggi in studio per Gemma e Sirius. Non ci reste che attendere questo pomeriggio per scoprire cosa accade. Nel frattempo, dalle anticipazioni sappiamo che al centro dello studio siedono anche Armando e altri due cavalieri, che stanno conoscendo una nuova dama del programma. Incarnato ammette di trovare strano il fatto che la donna abbia iniziato il suo percorso conoscendo ben tre persone.