Ida e Riccardo lasciati? Cambia tutto: indizi e dirette, dove li rivedremo

Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri non si sono lasciati: altri indizi social sulla coppia

Dopo aver letto vari commenti nella giornata di ieri sui profili social di Ida Platano e Riccardo Guarnieri abbiamo voluto indagare meglio sul loro rapporto e avevamo segnalato che le loro ultime apparizioni su Instagram e Tik Tok risalissero a non poco tempo fa: questo ci ha spinto a dar adito ad alcuni pettegolezzi che volevano la coppia di Uomini e Donne Over scoppiata per l’ennesima volta. Oggi il Vicolo delle News ha aggiunto ulteriori dettagli sui movimenti social dei due innamorati che in realtà smentiscono i tanti pettegolezzi emersi in questo periodo e che fanno luce sulla loro storia d’amore. Vi spieghiamo subito perché.

Ida e Riccardo stanno ancora insieme: le ultime dirette

Le talpe del Vicolo hanno segnalato che lo scorso venerdì sera Ida è entrata nella diretta del fratello di Riccardo e si è mostrata serena; lo stesso Vicolo ha aggiunto che l’ultima diretta tra i due risale a Pasquetta, quindi in realtà è passato poco tempo per poter parlare di crisi. Quello degli ultimi giorni insomma è stato solo un falso allarme dovuto ai vari commenti pubblicati sui profili di Ida e Riccardo a cui si son sommati l’assenza di foto insieme e il fatto che Guarnieri non ha ancora una foto con la Platano sul proprio profilo Instagram. Non c’è niente da temere dunque: i fan possono stare tranquilli perché Ida e Riccardo stanno ancora insieme, e comunque anche se così non fosse i giorni di assenza dai social sono troppo pochi per parlare di allontanamento.

News UeD, quando rivedremo Ida e Riccardo a Uomini e Donne

Il Vicolo fa notare un altro dettaglio, cioè che Ida e Riccardo compaiono nel promo delle nuove puntate di Uomini e Donne: è probabile dunque che la coppia del Trono Over non abbia voluto mostrarsi sui social per creare hype attorno alle prossime messe in onda. Felici di avervi dato questa notizia e di aver smentito quindi i gossip sulla rottura tra Ida e Riccardo, siamo proprio curiosi di scoprire come hanno organizzato le nuove puntate del programma di Canale 5. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!