Uomini e Donne, Mennoia e le “sottone”: prime anticipazioni nuove puntate

Raffaella Mennoia, nuovi indizi sulle prossime puntate di Uomini e Donne

Il nuovo trono di Uomini e Donne inizierà molto presto con una formula completamente rinnovata che si porrà in continuità, almeno in parte, con il Trono Classico e il Trono Over. Non abbiamo idea di quali saranno i protagonisti e se Gemma Galgani e Giovanna Abate saranno le uniche invitate dalla redazione; è certo tuttavia che ci saranno i corteggiatori di sempre di Giovanna che in qualche modo dovranno confrontarsi con i nuovi che la Abate conoscerà solo attraverso messaggi e app varie (non è da escludere comunque che prima o poi ci saranno videochiamate vere e proprie, e non solo, visto che trattandosi di una formula moderna non potrà non tener conto dei vari strumenti che oggi si usano prima di incontrare una persona). Su Gemma dovrebbero esserci meno problemi: la Dama del Trono Over non stava conoscendo nessuno prima dell’interruzione delle registrazioni, quindi la redazione non ha dovuto pensare ad allacciare questo percorso a quello precedente. Oggi alcune informazioni in più sulla nuova formula arrivano da Raffaella Mennoia.

Uomini e Donne, Raffaella si rivolge alle “sottone”: cos’è successo nel nuovo trono?

L’autrice di Uomini e Donne infatti ha ricordato a tutti quando inizierà di nuovo il programma, rivolgendosi in special modo alle “sottone”: “Sottone di tutto il mondo, non solo italiane – queste le parole della Mennoia –, lunedì c’è il nuovo trono. Poi capirete perché ‘sottone’. Perché noi donne in fondo siamo un po’ sottone…”. A cosa avrà voluto fare riferimento Raffaella? Ricordiamo che alcune puntate sono state già registrate e che proprio oggi si sono riuniti agli Studi Elios per registrare nuove messe in onda; evidentemente sarà successo qualcosa che scopriremo soltanto con l’avanzare del Trono.

News Uomini e Donne: le prime dichiarazioni delle troniste sulla nuova avventura di Canale 5

Ricordiamo che si tratta di una formula del tutto nuova: “Il programma non era più possibile – ha dichiarato la Mennoia nell’anteprima di ieri che trovate qui sotto –, e quindi ci abbiamo messo un po’ di tempo per riformulare Uomini e Donne. La formula è modernissima”. “So poco e niente”, aveva commentato Gemma prima dell’inizio delle registrazioni. “Un’idea che mi gasa tantissimo”, aveva invece dichiarato Giovanna. Siamo davvero curiosi di scoprire cos’hanno messo in piedi Maria De Filippi e il suo team.