Uomini e Donne news: “È l’unico modo”, nuovi dettagli della Mennoia

Uomini e Donne rivoluzionato, Raffaella Mennoia parla delle nuove puntate in onda da lunedì

Lunedì torna Uomini e Donne e i fan del programma stanno facendo il conto alla rovescia, dopo aver segnato la data sul calendario. Le puntate di Uomini e Donne si sono interrotte a causa del Coronavirus e non è ancora chiaro se le puntate già registrate del Trono Classico andranno in onda oppure partirà direttamente la nuova formula. Le protagoniste del nuovo Uomini e Donne sono Giovanna Abate e Gemma Galgani, con la possibilità di sentire e vedere in video anche i corteggiatori dei troni. Per questo è possibile che venga almeno accennato al percorso di Giovanna con ciò che è successo nelle puntate non andate in onda, così il pubblico riuscirà a comprendere le dinamiche in questa nuova avventura.

Uomini e Donne da lunedì di nuovo in onda, le parole di Raffaella Mennoia

Nelle nuove registrazioni sono comparsi infatti i due corteggiatori Alessandro e Sammy, ma chissà se saranno presenti in tutte le puntate oppure solo nella prima. Scopriremo tutto lunedì, intanto anche Raffaella Mennoia ha parlato di questa nuova avventura su Instagram: “Non posso spoilerare molto, però insomma è un Uomini e Donne super moderno. Non direi neanche troppo ai tempi del Coronavirus, perché è relativo. È l’unico modo di fare Uomini e Donne in questo momento. Sono curiosa di sapere quale sarà la vostra reazione. Noi abbiamo fatto quello che possiamo, anche rispetto alle nostre potenzialità in questo momento e rispetto alle linee guida da rispettare”. Ha poi detto che è un Uomini e Donne al passo con i tempi, visto che sarà molto tecnologico e social.

Cosa cambia a Uomini e Donne: le puntate ai tempi del Coronavirus

Dopo i dettagli emersi con Maria De Filippi, anche la Mennoia ha parlato di Gemma e Giovanna. Queste le sue parole: “Due donne a confronto, due generazioni diverse, due modi di vivere questo nuovo Uomini e Donne in maniera diversa. Entrambe avranno la possibilità di conoscere delle persone attraverso la parola. Questo sarà l’unico modo possibile, almeno per il momento”. Anche lei non vede l’ora che inizi questa nuova avventura: “Sono curiosissima di vederlo insieme a voi. So che ci state aspettando, speriamo bene”.