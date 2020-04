UeD anticipazioni nuove puntate con Gemma e Giovanna: Maria chiarisce

Uomini e Donne, in arrivo le nuove puntate con Gemma Galgani e Giovanna Abate protagoniste: cosa succederà

Lunedì prossimo torna Uomini e Donne: le anticipazioni sulle nuove puntate giungono dal promo pubblicitario andato in onda su Canale 5. Con un minuto di presentazione, la redazione ha sintetizzato cosa succederà nella nuova formula. Una formula studiata per andare in onda ai tempi del Coronavirus, come ha sottolineato Raffaella Mennoia condividendo il video. Andare in onda come sempre sarebbe impossibile, troppe persone nello stesso studio e sarebbe difficile distanziare tutti i corteggiatori in studio. Magari avrebbero potuto registrare un trono alla volta, ma anche questo è difficile al momento visto che i corteggiatori e i tronisti non possono raggiungere Roma dalle varie città. La redazione è quindi corsa ai ripari in attesa di tornare alla normalità.

Nuove puntate Uomini e Donne, corteggiatori “misteriosi” per Gemma e Giovanna: parla Maria

Poche settimane fa avevano chiesto di corteggiare Gemma e Giovanna con le parole e proprio loro due saranno le protagoniste delle nuove puntate. Non saranno in studio, ma in una casa e ci saranno Gianni e Tina, in collegamento su degli schermi. Ma non saranno gli unici, perché ci saranno anche i “vecchi” corteggiatori di Giovanna! Cosa succederà? Maria De Filippi lo ha spiegato nel promo pubblicitario: “Avrete la possibilità di conoscere altre persone oltre quelle che avete già conosciuto attraverso la scrittura. I rischi possono essere sostanzialmente due: l’uomo con cui chatto io me lo immagino alto, biondo, bello, con gli occhi azzurri poi lo vado a vedere nella realtà ed è completamente diverso da come me lo sono immaginato. L’altra cosa è che io mi innamoro di quello che mi scrive e scopro che è uno che mi dice guarda ti ho preso in giro”. La stessa Maria pare condurrà non in presenza ma in collegamento a sua volta. Insomma in casa ci saranno solo Gemma e Giovanna, a distanza di sicurezza.

Gemma e Giovanna nelle nuove puntate di Uomini e Donne ai tempi del Coronavirus

Potrebbe andare male, ma potrebbe anche andare bene: “Però c’è il rovescio della medaglia, è possibile che l’uomo che mi sono immaginata dietro quelle parole è realmente come io me lo immaginavo. quindi attraverso la scrittura io ho trovato ciò che desidero”. Insomma, i corteggiatori saranno misteriosi almeno nel loro aspetto e Giovanna e Gemma si lasceranno corteggiare con biglietti e lettere. Potrebbe succedere, come ha detto Maria, che le parole diventino così importanti per Gemma o Giovanna che la voglia di stare con questa persona andrà oltre l’aspetto fisico…