Quando va in onda Uomini e Donne? C’è la data del ritorno

Uomini e Donne news, la data del ritorno c’è: Maria De Filippi di nuovo in onda su Canale 5

Sappiamo finalmente che Uomini e Donne tornerà su Canale 5 e abbiamo anche una data. Non confermata dai diretti interessati ma comunque proveniente da fonti decisamente attendibili: parliamo ad esempio di Giuseppe Candela di Dagospia che ha parlato del 20 aprile. Parole chiare da parte del giornalista che sottolinea anche la messa in onda di puntate inedite: “Uomini e Donne torna in onda con puntate inedite dal 20 aprile. Mediaset corre ai ripari: la sua assenza aveva fatto crollare gli ascolti del pomeriggio con ripercussioni sulle soap e su Pomeriggio 5“. Le ragioni del ritorno sarebbero queste insomma.

#uominiedonne torna in onda con puntate inedite dal 20 aprile. Mediaset corre ai ripari: la sua assenza aveva fatto crollare gli ascolti del pomeriggio con ripercussioni sulle soap e su #pomeriggio5. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 9, 2020

Quando va in onda Uomini e Donne e come: le prime news sul programma durante il Covid-19

Al momento sul format del programma non sappiamo molto, se non che sarà diverso da quello andato in onda sinora: l’ultima registrazione del Trono Over lo ha abbondantemente dimostrato con Cavalieri e Dame intervenuti in puntata in teleconferenza. Non abbiamo news certe su come Maria De Filippi e il suo staff hanno deciso di muoversi, anche se un’altra fonte, Bubino blog, che ha confermato anche il ritorno del 20 aprile, parla di una formula tutta verbale: “Lunedì 20 aprile torna Uomini e Donne – si legge su Twitter – con la nuova formula ‘stare vicini stare lontani’, nel rispetto delle norme vigenti. Il crollo degli ascolti pomeridiani di Canale 5 – ha poi aggiunto – non poteva reggere a lungo senza, che piaccia o meno, il suo vero pilastro (di ascolti e incassi pubblicitari)”. Vedremo a questo punto cosa ci aspetta.

Lunedì 20 aprile torna #UominieDonne con la nuova formula "stare vicini da lontani", nel rispetto delle norme vigenti. Il crollo degli ascolti pomeridiani di Canale 5 non poteva reggere a lungo senza, che piaccia o meno, il suo vero pilastro (di ascolti e incassi pubblicitari). — BubinoBlog (@bubinoblog) April 9, 2020

Uomini e Donne, le prime indiscrezioni da Raffaella Mennoia su Giovanna Abate e Gemma Galgani

Avevamo immaginato già qualcosa, a dire il vero, con gli ultimi post pubblicati da Raffaella Mennoia su Giovanna Abate: gli stessi post che ci avevano fatto pensare proprio a un corteggiamento verbale. Di cosa si possa trattare è difficile da dire; speriamo soltanto che il format non sia stato snaturato del tutto. E comunque complimenti a chi ha lavorato al progetto per essere riuscito a trovare una via per riportare il programma su Canale 5.