Trono Classico, Giovanna negli studi: novità in arrivo, parla la Mennoia

Uomini e Donne, qualcosa bolle in pentola: novità in arrivo sul Trono Classico? Giovanna Abate negli studi

Qualche ora fa sul profilo Instagram di Raffaella Mennoia è arrivata una news sul Trono Classico. Cosa starà per succedere? Uomini e Donne è fermo da settimane, Maria e la sua squadra hanno scelto di interrompere la messa in onda anche se alcune puntate del Trono Classico erano già registrate e pronte per la messa in onda. Non si sa al momento quando tornerà in onda Uomini e Donne né tanto meno in che modo i troni arriveranno a una scelta. Qualcosa però bolle in pentola, perché Giovanna Abate è stata convocata oggi negli studi di Uomini e Donne ed era a colloquio con Raffaella e con Chiara.

Raffaella Mennoia insieme a Giovanna Abate: “Dobbiamo discutere di un po’ di faccende”

Prima di tutto, la Mennoia ha chiesto a Giovanna come stesse procedendo la sua quarantena. La tronista, provvista di mascherina come tutti i presenti in stanza – e a distanza tra loro -, ha risposto: “Adesso che sono qua molto bene, almeno un pizzico di normalità è tornato”. Poi ha spiegato di essersi riscoperta una donna di casa e che suo padre l’ha persino definita una moglie perfetta per le sue doti in casa. Poi ha preso la parola Raffaella: “Noi ci siamo viste con Giovanna perché dobbiamo discutere di un po’ di faccende, che coinvolgeranno anche voi a breve. Di cui non vi parlo adesso perché insomma non posso, non si può”. Ci sono quindi delle novità in arrivo sul Trono Classico, che però scopriremo tra qualche giorno. Ma cosa staranno escogitando?

Trono Classico, presto novità da Raffaella Mennoia

Non è da escludere che la redazione di Uomini e Donne stia pensando a un modo per portare avanti i troni tornando in studio con tutte le precauzioni del caso. Oppure un trono via webcam? Sarebbe complicato, in questo caso, ma sarebbe altrettanto complicato far arrivare i corteggiatori a Roma viste le disposizioni vigenti in questo momento causa Coronavirus. Magari invece è un’idea per intrattenere i fan del Trono Classico che non ha a che fare con i troni e che vedrà coinvolti i fan. Lo scopriremo tra non molto, comunque!