Riccardo Guarnieri, la verità sulle foto con Ida sparite dai social

Riccardo Guarnieri e Ida Platano crisi superata: il cavaliere si svela in una nuova intervista

Sembra essere tornata la serenità tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano dopo Uomini e Donne. Li abbiamo visti proprio ieri, al centro dello studio del programma, parlare della crisi vissuta in questo periodo. Nonostante abbia affrontato dei problemi molto importanti, la coppia è comunque riuscita a superare il tutto. In particolare, a riportarli a vivere una fase negativa del loro rapporto è stata una terza persona. Si tratta di una donna che Riccardo ha conosciuto nel 2018, poco prima di tornare in trasmissione. Tra loro ci sarebbe stata una breve liason, come lui stesso ha raccontato nel corso della puntata del Trono Over di ieri. Oggi il Guarnieri torna a parlare della questione attraverso una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine e conferma quanto dichiarato nello studio. Questa donna ha contattato Ida, rivelandole quanto accaduto con Riccardo. Fortunatamente i due innamorati sono riusciti a superare anche questo problema e, come dichiara lo stesso Guarnieri, ora le cose si sono sistemate.

E dopo aver parlato di questo ostacolo, Riccardo svela il motivo per cui sul suo account Instagram sono improvvisamente scomparse le foto con Ida. Questo è uno di quegli indizi che ha portato i fan a ipotizzare una crisi tra loro e, nella sua intervista, il Guarnieri afferma: “Sì, sono stato io a cancellare le nostre foto sui social in seguito a una litigata molto dura con Ida di qualche settimana fa. Il mio è stato un gesto di rabbia.” Dunque, mistero risolto: a rimuovere le foto è stato Riccardo, il quale era ancora fortemente deluso dalla Platano. Fortunatamente il peggio sembra essere ormai passato per la nota coppia del Trono Over, che ora pensa a costruirsi una famiglia.

Riccardo Guarnieri felice: con Ida Platano dopo Uomini e Donne è riuscito a ritrovare la serenità

“Sono davvero contento che sia finita la nostra lite, perché è stato complesso affrontarla e ne porto ancora i segni emotivi”, dichiara Riccardo nella sua intervista sullo scontro che l’ha portato a rimuovere le foto che aveva con Ida sui social. Le cose tra loro “stanno andando a gonfie vele“. Quella appena trascorsa è stata per il Guarnieri “una settimana bellissima”, durante la quale sono riusciti finalmente a essere una famiglia. In particolare, l’ex cavaliere racconta: “Ho adorato la complicità che abbiamo avuto anche nelle piccole cose, come può essere darsi una mano a vicenda per preparare la cena e mangiare tutti insieme: sono questi i momenti che mi fanno stare bene”. Quando sono lontani è proprio la quotidianità con la Platano la cosa che gli manca di più. E ora non ci resta che attendere il matrimonio!