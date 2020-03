Ida e Riccardo, ancora problemi intimi e poi altra donna: Maria De Filippi allibita

Riccardo Guarnieri e Ida Platano insieme al Trono Over dopo una crisi difficilissima

Riccardo Guarnieri e Ida Platano stanno ancora insieme, o meglio: al momento non abbiamo visto niente di strano e non abbiamo elementi per pensare qualcosa di diverso. Certo, sui social network non pubblicano ancora foto insieme ma preferiamo aspettare prima di ipotizzare una crisi che poi viene improvvisamente smentita. Oggi Riccardo e Ida si sono presentati felici a Uomini e Donne, e lei si è detta innamorata di lui nonostante tutto: il sentimento dunque c’è e non è in discussione; il punto è che i soliti problemi sembrano affacciarsi puntualmente all’orizzonte. Veniamo subito al dunque.

Ida e Riccardo, ancora problemi intimi: Maria De Filippi allibita

Ida ha spiegato a Maria De Filippi che le incertezze che hanno portato alla crisi dipendono dalla mancanza di desiderio di cui si è parlato già tempo addietro: “Non mi desiderava del tutto”, queste le parole della Platano che hanno subito fatto scattare Maria: “Riccardo, basta con questa storia… Ormai sei diventato…”. E poi ancora: “Hai raggiunto la pace dei sensi, spiegaci! Continua a dire che non si sente desiderata…”. Tra una risata e l’altra insomma Maria ha voluto vederci chiaro e Riccardo si è spiegato con chiarezza: “Era come se dovessi dare una prova – queste le parole del Cavaliere –. Siccome io non devo dimostrare nulla e dev’essere una cosa bella e naturale…”. Maria a questo punto gli ha dato ragione ma Ida non ha cambiato idea su ciò che ha vissuto: “Non era una cosa temporanea. Era successo per vari mesi. Ho cercato di venirgli incontro…”. E c’è dell’altro.

Riccardo aveva un’altra? Le accuse di Ida e la smentita immediata

La situazione è diventata esplosiva quando Ida ha scoperto che Riccardo aveva sentito un’altra mentre non stavano insieme: “Prima che tu mi dessi la lettera c’era un’altra persona che non fa parte del programma”, queste le sue parole. Seccamente smentite da Riccardo: “Non c’era un’altra persona. Non c’è nient’altro da aggiungere. Non era una persona che io frequentavo – ha spiegato il Cavaliere a Maria –. L’ho vista due volte. Punto. Però lei l’ha portata avanti credendo che io la frequentassi fino a poco prima della lettera”. Ida ha poi aggiunto che avvertire mancanza di desiderio e scoprire un’altra l’hanno mandata in crisi e spinta a chiudere tutto, come vi avevamo raccontato in un post recente sui due innamorati.

Quale futuro per Ida e Riccardo? Parole dure, tante le incognite

Riccardo ha cercato di comprenderla ma sono state le parole forti di Ida a spiazzarlo e ad allontanarlo da lei: “Sei stata pesante e c’è stata una bruttissima discussione – queste le parole di Guarnieri –. Tant’è che sono sceso dalla macchina! Troppe parole pesanti, Maria. Sbagliare umano, perseverare è diabolico. Se ti faccio presente che quell’atteggiamento non fa altro che rovinare il nostro rapporto e tu non fai altro che continuare…”. Insomma non si tratta di problemi da poco, e sebbene oggi i due abbiano ballato assieme e si siano detti felici le incognite sul loro futuro non possono che essere tantissime.