Uomini e Donne Gemma e Nicola, non è finita: lui va via, la promessa

Tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli non è ancora finita? Sembra proprio di no. Nel corso della puntata di Uomini e Donne, che va in onda oggi, il giovane cavaliere ribadisce che tra tre giorni partirà per lavoro. Come già aveva rivelato, mercoledì 28 ottobre è si è imbarcato sulla nave. Pertanto, il pubblico di Canale 5, almeno per questi tre mesi, Nicola non farà parte del programma. Non si sa se poi, una volta rientrato in Italia, tornerà in trasmissione. Proprio mentre si parla della sua imminente partenza, visto che la puntata è stata registrata lo scorso 24 ottobre, Nicola ammette che gli dispiace molto lasciare tutto questo. Da ormai diversi mesi fa parte del parterre maschile del programma e ha avviato anche qualche conoscenza, dopo aver chiuso quella con Gemma.

Maria De Filippi oggi gli fa sapere che la Galgani ha affermato alla redazione di essere molto contenta del fatto che la loro conoscenza si sia conclusa pacificamente. Nella registrazione precedente, i due hanno sorpreso tutti ballando insieme! Dopo varie incomprensioni e scontri abbastanza accesi, finalmente è arrivata la pace tra Gemma e Nicola. Parlando del suo attuale rapporto con la Galgani, il 25enne fa sapere a tutti che si sono già messi d’accordo: nei prossimi tre mesi in cui lui lavorerà sulla nave si sentiranno, se ci sarà la possibilità. Il giovane cavaliere ammette di voler riprendere a sentire Gemma, con cui già prima di questa puntata pare si sia scambiato dei messaggi.

Infatti, la Galgani rivela che hanno scherzato un po’ sul fatto che lei potrebbe mettersi dentro la valigia e partire insieme a lui. Nicola assicura che invierà le foto del suo lavoro a Gemma e sorprende davvero tutti. Dall’altra parte, nel parterre femminile, la dama torinese appare davvero molto felice di ciò. Nicola fa notare che ha parlato molto spesso del suo lavoro con lei, quando si sentivano. Pertanto, gli sembra giusto ora tenerla aggiornata su ciò che accadrà sulla nave in questi tre mesi. Sembra che non sia finita definitivamente tra Gemma e Nicola. Ma potrebbe semplicemente essersi creata un’amicizia nel frattempo.

Intanto, Nicola resta davvero molto male di fronte alla scelta presa da Veronica. Quest’ultima decide di non lasciare il programma e di chiudere così la loro conoscenza. Essendo nella trasmissione, la dama non potrà proseguire la conoscenza con il Vivarelli. Probabilmente il 25enne avrebbe voluto vedere Veronica prendere la decisione di continuare la frequentazione e confessa, a questo punto, che hanno trascorso una notte di passione insieme! La dama, però, nega la cosa generando non poche polemiche.