Uomini e Donne oggi, Gabriella va via e Nicola spiazza: notte di passione

La puntata oggi, mercoledì 11 novembre 2020, inizia da dove si è conclusa quella andata in onda ieri. A Uomini e Donne hanno attirato l’attenzione su di loro Michele e Roberta Di Padua. La loro conoscenza non sta proseguendo nel migliore dei modi e ha ricevuto pesanti accuse anche la dama. Lui è stato attaccato dai due opinionisti e da alcuni suoi colleghi. Invece, Roberta è stata accusata di reggere il gioco del cavaliere, non ribellandosi ai suoi gesti. La Di Padua ha poi chiesto di poter ascoltare il messaggio audio che Serena ha reso noto ed è rimasta nuovamente senza parole.

E mentre per Davide arrivano due nuove corteggiatrici, Nicola Vivarelli sorprende tutti con il suo racconto. Il giovane ex corteggiatore di Gemma Galgani rivela di essere uscito con Angelica, per fumare una sigaretta insieme. Dopo di che, ha raggiunto Veronica, andando a casa sua. I due confessano che si sono baciati, ma dopo un’accesa discussione, Nicola annuncia che hanno anche trascorso una notte focosa insieme! Lei nega, ma non si arrabbia più di tanto! Pare che i due avessero realmente intenzione di chiudere la loro conoscenza e, invece, Vivarelli spiazza tutti con questo nuovo passo!

Al centro dello studio oggi il pubblico di Canale 5 dovrebbe ritrovare Gianluca De Matteis. Il giovane tronista sembra non riuscire a portare avanti con determinazione il suo percorso, tanto che nelle precedenti puntate si è scontrato con Davide Donadei per questo motivo. Durante questo appuntamento, Gianluca racconta di essere uscito con Francesca. Viene mandata in onda questa esterna in terrazza, tra un bicchiere di prosecco a una suonata con la chitarra. I due ammettono di essersi trovati molto bene.

Intanto, vengono raggiunti da Dalila, presentata da Maria De Filippi lunedì, e Gabriella. Quest’ultima non le manda a dire e questa volta annuncia che ciò che sentiva per De Matteis con il tempo è andato scemando. Sembra proprio che la corteggiatrice non provi più le stesse emozioni quando si trova vicina al tronista. Pertanto, confessa di non avere più voglia di proseguire questa conoscenza, annunciando così la sua decisione di andare via. Gianluca tenta di trattenerla, ma alla fine la ragazza si alza e lascia lo studio. Provato per quanto accaduto, De Matteis si reca anche lui dietro le quinte.