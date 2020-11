UeD Dalila, retroscena: “Era la possibile tronista”, il provino ad Amici

A Uomini e Donne arriva Dalila, la nuova corteggiatrice di Gianluca De Matteis. Sin da subito, nel corso della puntata in onda lunedì 9 novembre 2020, è possibile capire che Maria De Filippi già la conosce. A questo punto, Gianni Sperti chiede delle spiegazioni alla conduttrice. Quest’ultima fa sapere di aver conosciuto la ragazza durante un colloquio, in quanto lei era una possibile tronista! Ebbene, Dalila era vicina a sedersi sul trono, ma avrebbe rinunciato al ruolo! Maria racconta che durante la loro prima conversazione la ragazza ha confessato di avere un grande sogno: diventare una cantante. Non solo, la corteggiatrice non era riuscita a trattenere le lacrime. A questo punto, Maria ha consigliato a Dalila di fare un provino per Amici. Purtroppo, la giovane non ha avuto l’opportunità di entrare all’interno della Scuola, probabilmente perché non ritenuta pronta a diventare un’allieva.

A detta della De Filippi, Dalila avrebbe fatto ciò che doveva fare. Dopo di che, la ragazza ha notato sul piccolo schermo Gianluca e ha così richiamato la redazione per poter scendere in studio e conoscerlo. De Matteis ha accettato e così sono usciti insieme. Ma Maria precisa: “Rinuncia all’eventualità di prendere il trono”. Per iniziare una frequentazione con Gianluca, Dalila ha scelto di dire ‘no’ al ruolo di tronista, per cui era ritenuta valida dalla redazione. Infatti, la conduttrice fa notare che la corteggiatore ha il carattere ideale per salire sul trono.

Molti presenti in studio, però, oggi sono convinti che Gianluca non sia realmente interessato a Dalila. In particolare, Gianni non pensa che il tronista sia rimasto particolarmente colpito dalla nuova corteggiatrice, durante la loro esterna. Della stessa opinione è Davide Donadei, che addirittura ammette che sarebbe contentissimo di aver Dalila al suo fianco, come tronista. Le anticipazioni non vedono presente la ragazza tra le corteggiatrici di Gianluca. Addirittura quest’ultimo resta da solo, in quanto Gabriella decide di abbandonare definitivamente il programma. Pertanto, Dalila potrebbe presto sedersi sul trono! Maria ha fatto intendere di essere favorevole a questa decisione.

Quello di oggi è il primo piccolo scontro tra Davide e De Matteis. In realtà, non avviene una discussione molto accesa,anzi. Ma Donadei esprime le sue perplessità sul percorso che sta portando avanti il suo collega.