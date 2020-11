UeD anticipazioni: Gemma infatuata di un giovane uomo, nuovi addii

La registrazione di oggi ha visto protagonista la Galgani, che ha iniziato a conoscere un uomo più giovane di lei, ma anche Armando e Riccardo, i quali potrebbero tornare a essere rivali. In seguito per Gianluca De Matteis c’è stata una spiacevole sorpresa

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. La registrazione ha preso inizio, secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, con Gemma Galgani, come sempre. La dama torinese sta continuando la sua conoscenza con Biagio. Quest’ultimo, però, non ha ancora preso una decisione su come proseguire il suo percorso all’interno del programma. L’uomo aveva rivelato che avrebbe finalmente deciso a chi dare l’esclusiva tra Gemma e Sabina. La seconda, però, pare non essere più intenzionata a continuare questa conoscenza. Intanto, la Galgani ha nuovamente sorpreso tutti! Oggi la dama torinese ha annunciato che sta vedendo un uomo di 50 anni, Maurizio. Gemma appare già infatuata del cavaliere! Tina Cipollari ha preso parte alla puntata in collegamento da casa e, ovviamente, non ha risparmiato la Galgani.

Riccardo Guarnieri ha fatto il suo ritorno nel programma, durante la scorsa registrazione. Nella sua nuova intervista sul Magazine della trasmissione, ha assicurato di non provare più alcun sentimento nei confronti di Ida Platano e di essere pronto a rimettersi in gioco. Infatti, questo pomeriggio, Riccardo ha raccontato in studio di essere uscito con Giulia e di aver iniziato a sentire un’altra dama. Quest’ultima è uscita anche con Armando Incarnato. Sebbene litighino parecchio, hanno deciso di continuare la loro conoscenza. In questo modo, il cavaliere napoletano e Riccardo tornano a essere rivali nel programma!

Dopo aver visto Roberta Di Padua prendere la decisione di chiudere la loro frequentazione, Michele ha messo fine alla sua conoscenza con Giada, la quale ha deciso di restare nel programma per Armando.

Carlotta ha chiuso con il cavaliere con cui aveva di recente avviato una conoscenza e ha raccontato di essere uscita con Tommaso. Pare che la Savorelli abbia scelto l’outfit del cavaliere, optando per un completo. La dama ha poi rivelato che apprezza i look di Riccardo e Armando.

A ricevere una spiacevole sorpresa è stato Gianluca De Matteis. Per lui questa non è stata una puntata facile, in quanto si è ritrovato senza corteggiatrici. Durante la scorsa registrazione, Gabriella ha scelto di lasciare il programma. Il tronista ha poi deciso di chiamarla, chiedendole di tornare. La corteggiatrice, però, non ha voluto riprendere la conoscenza, in quanto ciò che sentiva per lui è andato scemando. Molti telespettatori speravano di poter vedere Gianluca e Gabriella insieme in futuro. Ora queste speranze verranno inevitabilmente spente!

Davide Donadei è uscito con Chiara e ha avuto una discussione con Beatrice, dopo la registrazione della scorsa settimana. Al tronista pugliese non è piaciuta l’affermazione della Buonocore, che aveva dichiarato di non averlo pensato in settimana. La corteggiatrice ha provato a spiegarsi meglio, ma lui l’ha accusata di fare “troppo il personaggio e la fenomena su Instagram“. Dopo questa esterna, Beatrice si è lasciata andare a uno sfogo, durante il quale non ha trattenuto le lacrime. Nonostante ciò, Davide ha deciso di ballare con Chiara.

Sophie Codegoni ha raccontato, invece, di essere uscita con Antonio e Matteo. La giovane tronista ha eliminato Nicolò, Federico e Marco. Quest’ultimo, prima di andare via, le ha lasciato un regalo.