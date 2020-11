Uomini e Donne: Roberta fa una scelta, Gianni indaga, eliminazioni

A Uomini e Donne ieri, domenica 1 novembre, si è registrata una nuova puntata. Cos’è accaduto nel corso di questa registrazione? Le anticipazioni de Il Vicolo delle News rivelano che Roberta Di Padua ha fatto una scelta importante per il suo percorso. La dama, che ha vissuto non poche delusioni in queste settimane, ha deciso di chiudere con Michele! Il motivo? Quest’ultimo le aveva promesso che avrebbe provato a cambiare e a essere più presente, ma questo non sarebbe accaduto. Roberta ha ammesso di non poter accettare il fatto che l’uomo abbia inviato delle foto sul suo fisico anche a un’altra dama, Giulia.

Ovviamente il grande colpo di scena di questa registrazione è il ritorno di Riccardo Guarnieri. Non solo, Tina Cipollari ha preso parte alla puntata attraverso un collegamento da casa, in quanto si trova attualmente in quarantena. L’opinionista non ha potuto, dunque, assistere direttamente dallo studio alle ultime novità riguardanti Gemma Galgani, che è uscita nuovamente con Biagio. Il cavaliere, però, ha deciso finalmente di prendersi una settimana per decidere se dare l’esclusiva alla dama torinese oppure a Sabina.

Davide Donadei è, invece, uscito in esterna con Silvia. Il tronista ha scelto di eliminare la nuova corteggiatrice. Inoltre, ha fatto un’esterna con Valeria e questo ha innervosito non poco Beatrice e Chiara, che hanno reagito in modo differente. La prima ha ammesso di non averlo pensato molto durante questa settimana, mentre la seconda è apparsa abbastanza delusa. Davide, però, ha ribadito di avere una preferenza, senza svelare ulteriori dettagli. Non solo, Donadei ha deciso di eliminare Rossana.

Non procede bene il percorso di Gianluca De Matteis, il quale è uscito in esterna con Gabriella, arrabbiata dalla precedente registrazione. La corteggiatrice ha lamentato il fatto di non aver ricevuto le attenzioni che avrebbe voluto dal tronista. Addirittura, Gabriella ha deciso di auto-eliminarsi! Gianluca non ha cercato più di tanto di trattenerla. Il tronista ha semplicemente cercato di sorridere quando sono usciti insieme, in quanto quella sarebbe stata la loro ultima esterna. La corteggiatrice si è arrabbiata ancora di più per questo suo atteggiamento.

Per Carlotta Savorelli è arrivato nel programma Matteo. Sebbene non sia pienamente convinta, la dama ha scelto di avviare questa nuova conoscenza. Aurora Tropea, al centro dello studio, ha ribadito di essere davvero molto presa da Giancarlo. “Quasi innamorata”, si legge. Il cavaliere ha poi confessato di essere preso mentalmente da Aurora, ma non si sente attratto fisicamente. Gianni Sperti ha dimostrato di avere qualche dubbio su entrambi, tanto che ha chiesto di poter vedere i loro cellulari, dove però non ha trovato nulla.

Sophie è uscita con Matteo, con cui ha fatto un’esterna molto bella. La Codegoni ha visto anche Antonio. In settimana ha messaggiato con quest’ultimo pensando fosse il primo. Questa sua gaffe ha fatto ridere un po’ tutti.